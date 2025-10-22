NEOČEKIVANA LOKACIJA: Hakim Ziješ ima novi klub

NEKADAŠNjI fudbaler Čelsija, Ajaksa i brojnih drugih klubova vratio se u domovinu.

FOTO: AP

Zijeh od početka sezone nema klub. Prethodno je bio u Al Duailu, međutim, tamo se nije dugo zadržao. Bio je na pozajmici iz Galatasaraja i nije ostavio zapaženi učinak.

On će prvi put zaigrati za neki klub u svojoj domovini. Vidad je slavan klub koji je osvojio 22 titule u Maroku, međutim, poslednja sezona nije bila tako dobra. Završili su kao trećeplasirani tim i nisu uspeli da se plasiraju u Afričku Ligu šampiona.

Zihej je blistao na Svetskom prvenstvu 2022. godine za svoju reprezentaciju. Zajedno sa svojim saigračima doveo je Maroko do visokog četvrtog mesta na Mundijalu. Najbolje partije u karijeri pružao je u dresu Ajaksa i bio deo ekipe koja je predvođena Dušanom Tadićem došla na korak do finala Lige šampiona.

