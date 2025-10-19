Fudbal

KAKAV ŠAMAR ZA JUVENTUS: Vlahović i Kostić nedovoljni, Komo očitao ozbiljnu lekciju crno-belima

Танјуг

19. 10. 2025. u 15:02

Fudbaleri Koma pobedili su danas na svom terenu ekipu Juventusa rezultatom 2:0 u utakmici sedmog kola Serije A.

КАКАВ ШАМАР ЗА ЈУВЕНТУС: Влаховић и Костић недовољни, Комо очитао озбиљну лекцију црно-белима

Foto: Profimedia

Golove za Komo postigli su Mark Oliver Kempf u 4. i Niko Paz u 79. minutu.

Srpski fudbaleri Dušan Vlahović i Filip Kostić nisu bili starteri u ekipi Juventusa, pošto su meč u Komu počeli sa klupe za rezervne igrače. Vlahović je ušao u igru u 77. minutu, a Kostić u 83.

Ovo je bio prvi poraz torinskog kluba u ovoj sezoni u Seriji A. Juventus je poslednju pobedu u Seriji A zabeležio 13. septembra protiv Intera (4:3), a onda je ostvario tri remija i poraz.

Fudbaleri Koma se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Serije A sa 12 bodova, koliko ima i šestoplasirani Juventus.

Fudbaleri Koma će u narednom, osmom kolu italijanskog prvenstva gostovati Parmi, dok će Juventus igrati u Rimu sa Laciom.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO JE ŠEŠELJ STUDIRAO? Ovo je prava istina

KOLIKO JE ŠEŠELj STUDIRAO? Ovo je prava istina