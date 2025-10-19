KAKAV ŠAMAR ZA JUVENTUS: Vlahović i Kostić nedovoljni, Komo očitao ozbiljnu lekciju crno-belima
Fudbaleri Koma pobedili su danas na svom terenu ekipu Juventusa rezultatom 2:0 u utakmici sedmog kola Serije A.
Golove za Komo postigli su Mark Oliver Kempf u 4. i Niko Paz u 79. minutu.
Srpski fudbaleri Dušan Vlahović i Filip Kostić nisu bili starteri u ekipi Juventusa, pošto su meč u Komu počeli sa klupe za rezervne igrače. Vlahović je ušao u igru u 77. minutu, a Kostić u 83.
Ovo je bio prvi poraz torinskog kluba u ovoj sezoni u Seriji A. Juventus je poslednju pobedu u Seriji A zabeležio 13. septembra protiv Intera (4:3), a onda je ostvario tri remija i poraz.
Fudbaleri Koma se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Serije A sa 12 bodova, koliko ima i šestoplasirani Juventus.
Fudbaleri Koma će u narednom, osmom kolu italijanskog prvenstva gostovati Parmi, dok će Juventus igrati u Rimu sa Laciom.
