ARSENAL JE OPET PRVI: Leandro Trosar junak "tobdžija"
FUDBALERI Arsenala pobedili su ove subote u gostima Fulam rezultatom 1:0 u meču 8. kola Premijer lige.
Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je belgijski reprezentativac Leandro Trosar u 58. minutu.
Srpski fudbaler Saša Lukić nije igrao za "kolibare" zbog povrede koju je doživeo u prošlom kolu.
Arsenal je sad ponovo preuzeo prvo mesto na tabeli Premijer lige sa 19 bodova, dok je Fulam na 14. poziciji sa osam bodova.
U sledećem kolu "tobdžije" će dočekati Kristal palas, a Fulam će gostovati Njukaslu.
