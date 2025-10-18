ARSENAL JE OPET PRVI: Leandro Trosar junak "tobdžija"

FUDBALERI Arsenala pobedili su ove subote u gostima Fulam rezultatom 1:0 u meču 8. kola Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je belgijski reprezentativac Leandro Trosar u 58. minutu.

Srpski fudbaler Saša Lukić nije igrao za "kolibare" zbog povrede koju je doživeo u prošlom kolu.

Arsenal je sad ponovo preuzeo prvo mesto na tabeli Premijer lige sa 19 bodova, dok je Fulam na 14. poziciji sa osam bodova.

U sledećem kolu "tobdžije" će dočekati Kristal palas, a Fulam će gostovati Njukaslu.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć