"IZDAJNIK OD 11 MILIONA EVRA"! Nikada jači napad na Dragana Stojkovića Piksija

NE stišava se bura u srpskom fudbalu.

Ni odlazak Dragana Stojkovića Piksija ni pobeda u Andori nisu smirile tenziju. Stižu i dalje otrovne strelice na račun bivšeg selektora Srbije i to od čoveka koji ga je žestoko kritikovao poslednje dve godine. A to je Rade Bogdanović.

Iako je nedavno najavio odlazak u medijsku ilegalu fudbalski analitičar se pojavio na N1 televiziji i nastavio sa žestokim uvredama na račun Piksija.

Prvo se osvrnuo na meč protiv Albanije.

- Krajnji rezultat je baš negativan, jer smo izgubili od jednog protivnika koji nam je pre svega komšija, komšijsko rivalstvo je uvek aktuelno, puno pozitivnog naboja. Gubitkom bodova izgubili smo poprilično šansu, ne odlučujemo mi sami o drugom mestu i baražu za odlazak na SP. Jedan loš dan, nije čudo što su bile Zadušnice - istakao je Rade Bogdanović, pa dodao:

- Sa fudbalskog aspekta je neobjašnjivo, ne može ni struka da odbrani njegove poteze. Visok postotak novopečenih reprezentativaca, jako puno menjanja istih kroz selekcije i utakmice, to je sve dovelo do neuigranosti, nesigurnosti, rezultat je taj koji sad imamo.

Zatim je govorio i o Piksijevim konferencijama za medije.

- One njegove izjave i ponašanje, ono ni u Nušićevim komedijama nema, ako ćemo iskreno da razgovaramo. Obzirom da je selektor i da predstavlja jednu reprezentaciju, jednu državu, treba da bude primer svemu, a te konferencije su bile - ja, pa ja. Ulazak u duel sa novinarima koji su radili svoj posao, ne ide mu na obraz.

Vratio se potom Bogdanović na meč protiv Albanije.

- Nije mala stvar izgubiti poprilično velike šanse za odlazak na Svetsko prvenstvo. On je otišao. Ja kao igrač, da je mene trenirao, to bih smatrao jednom izdajom, jer nije normalno da napustiš brod koji tone, a bio si kapetan tog broda. Dobro plaćeni kapetan jednog skupog broda koji ti je kupljen da budeš njegov kormilar. Možda ti je i diploma kupljena kapetanska, da budeš kormilar. Napustiti momke smatram jako lošim potezom. Mislim da je to samo odraz njegovog karaktera, on je hteo tim potezom poslednjim da kaže, biće po mom!

Bogdanović smatra da je smena Stojkovića stigla prekasno.

- Najveća greška i tragedija za srpski fudbal je napravljena sa tim što su mu dali novi ugovor pre Evropskog prvenstva, gde smo igrali jako loše, kukavički. Gde smo ispali u grupnoj fazi, gde je već tad selektor pokazao napade besa prema svima koji ne misle kao on. Mislim da nas je to koštalo što najverovatnije nećemo otići na Mundijal, ali hajde da pustimo da matematika kaže svoje.

Govorio je i o Piksijevoj plati.

- Selektor je koštao 11 miliona evra, od 1. marta 2021. godine pa do subote, to je četiri i po godine. Savez je mesečno koštao 120.000 evra, Piksi je vredeo između 70 i 80 hirurga na mesečnom nivou, toliko je bila njegova plata, da ne nabrajam koliko su plate svih.

I pored toga što situacija u fudbalskoj reprezentaciji Srbije nije idealna, Rade Bogdanović je istakao kako naša zemlja ima kvalitetne trenere.

- Sigurno me ne može niko ubediti da Marko Nikolić, Veljko Paunović, Slaviša Jokanović ne mogu da budu treneri, momci puni elana, znanja, dovoljno je malo sreće da se još sve to skocka. Mi smo i pre Piksija imali nesreću da je Mitrović promašio penal i Tumbaković više nije bio selektor, koliko je mala nit od uspeha do neuspeha - dodao je Bogdanović.

