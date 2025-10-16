GOTOVO JE! Vladan Milojević najavio odlazak iz Crvene zvezde
SKORO da je pa izvesno ime novog selektora Srbije.
A to je Vladan Milojević! Naime, trener Crvene zvezde u intervjuu za grčke medije govorio je o raznim temama, a pre svega o spekulacijama da će uskoro postati selektor Srbije umesto Dragana Stojkovića Piksija.
Milojević je između redova najavio oldlazak sa klupe Zvezde u vruću selektorsku fotelju Srbije.
– Ne znam koliko ću još biti trener Crvene zvezde, ali jedan od mojih fudbalskih snova je da jednog dana postanem selektor, bilo Srbije ili Grčke – rekao je Milojević, koji poseduje i grčki pasoš, a UEFA Pro licencu završio je upravo u Atini.
Milojević se osvrnuo i na svoje fudbalske korene i klubove koje nosi u srcu:
– Crvena zvezda je moj klub, moj život. A u Grčkoj, to su Panionios i Iraklis. U Panioniosu sam naučio šta znači imati svlačionicu, porodičnu atmosferu, i to je bio ključni momenat koji me oblikovao kao trenera - pričao je Milojević medijima u Grčkoj.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
ZVEZDA PRODAJE STRANCA: Amerikanci baš zagrizli za OVOG igrača
15. 10. 2025. u 18:10
ODRŽAN ŽREB U KUPU SRBIJE: Ovo su parovi šesnaestine finala
15. 10. 2025. u 14:28
EVO KO ĆE BITI NOVI TRENER ZVEZDE! Italijani otkrili naslednika Vladana Milojevića
15. 10. 2025. u 12:44
STIŽE ZAMENA ZA MILOJEVIĆA! Hrvat dovodi trenera u Zvezdu?
14. 10. 2025. u 11:14
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)