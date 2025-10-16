GOTOVO JE! Vladan Milojević najavio odlazak iz Crvene zvezde

SKORO da je pa izvesno ime novog selektora Srbije.

FOTO: Tanjug/AP

A to je Vladan Milojević! Naime, trener Crvene zvezde u intervjuu za grčke medije govorio je o raznim temama, a pre svega o spekulacijama da će uskoro postati selektor Srbije umesto Dragana Stojkovića Piksija.

Milojević je između redova najavio oldlazak sa klupe Zvezde u vruću selektorsku fotelju Srbije.

– Ne znam koliko ću još biti trener Crvene zvezde, ali jedan od mojih fudbalskih snova je da jednog dana postanem selektor, bilo Srbije ili Grčke – rekao je Milojević, koji poseduje i grčki pasoš, a UEFA Pro licencu završio je upravo u Atini.

Milojević se osvrnuo i na svoje fudbalske korene i klubove koje nosi u srcu:

– Crvena zvezda je moj klub, moj život. A u Grčkoj, to su Panionios i Iraklis. U Panioniosu sam naučio šta znači imati svlačionicu, porodičnu atmosferu, i to je bio ključni momenat koji me oblikovao kao trenera - pričao je Milojević medijima u Grčkoj.

