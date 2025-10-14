FUDBALSKA reprezentacija Srbije igra meč protiv Andore u okviru kvalifikacija za Mundijal. Utakmica je na programu od 20.45 časova, a vi ovaj meč možete pratiti uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FSS

UOČI MEČA:

Srbija u lošoj formi ide na noge Andori. "Orlovi" su poraženi u Leskovcu od Albanije sa 1:0 a pre toga je i Engleska slavila u Beogradu sa čak 5:0.

Dragan Stojković Piksi je zbog poraza od Albanije napustio klupu Srbije, pa će današnji meč voditi Zoran "Bata" Mirković.

Situacija je takva da Srbija sada ima četiri boda i utakmicu manje od Albanije, koja je druga na tabeli, dok je Engleska dominantno prva sa pet pobeda u isto toliko mečeva i gol-razlikom 13:0.

