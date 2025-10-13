PIĆINI: "Bio sam glup, u Crvenu zvezdu sam došao zbog novca!"
Bivši italijanski fudbaler Kristijano Pićini prisetio se U intervjuu za "AS" dana kada je bio u Crvenoj zvezdi.
- Bio sam glup, jer sam otišao u Zvezdu zbog novca, a već posle šest meseci sam hteo da idem - prisetio se Pićini koji je za crveno-bele odigrao 14 utakmica, uz dodatak da verovatno ne bi ni došao na Marakanu da nije bilo teške povrede:
- Bio je to 28. avgust, jedna od milion situacije kroz koje sam prošao u svojoj karijeri. Meni se čašica nije slomila, nego je eksplodirala. To je sve promenilo. Da se nije desila ta povreda, bio bih veoma važan u Valensiji. Ostao bih da igram tamo, na visokom nivou. Posle povrede vas drugačije gledaju, nemaju poverenja, misle da nikada niste skroz spremni.
Okačio je kopačke o klin. Uživa u zasluženoj penziji.
- Penzionerski dani protiču lepo. Naravno, uživao sam u fudbalu, ali je poslednjih nekoliko godina bilo teško, zbog odvojenosti od porodice. Tek sada uživamo svi zajedno. Osećam slobodu, ne moram da treniram svaki dan, da pazim kako se hranim.
