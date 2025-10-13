PIĆINI: "Bio sam glup, u Crvenu zvezdu sam došao zbog novca!"

Bivši italijanski fudbaler Kristijano Pićini prisetio se U intervjuu za "AS" dana kada je bio u Crvenoj zvezdi.

FK Crvena zvezda

- Bio sam glup, jer sam otišao u Zvezdu zbog novca, a već posle šest meseci sam hteo da idem - prisetio se Pićini koji je za crveno-bele odigrao 14 utakmica, uz dodatak da verovatno ne bi ni došao na Marakanu da nije bilo teške povrede:

- Bio je to 28. avgust, jedna od milion situacije kroz koje sam prošao u svojoj karijeri. Meni se čašica nije slomila, nego je eksplodirala. To je sve promenilo. Da se nije desila ta povreda, bio bih veoma važan u Valensiji. Ostao bih da igram tamo, na visokom nivou. Posle povrede vas drugačije gledaju, nemaju poverenja, misle da nikada niste skroz spremni.

Okačio je kopačke o klin. Uživa u zasluženoj penziji.

- Penzionerski dani protiču lepo. Naravno, uživao sam u fudbalu, ali je poslednjih nekoliko godina bilo teško, zbog odvojenosti od porodice. Tek sada uživamo svi zajedno. Osećam slobodu, ne moram da treniram svaki dan, da pazim kako se hranim.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja