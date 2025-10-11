"ORLOVI", KADA AKO NE SADA?! Istorija je na strani Srbije, dominantno protiv Albanije

Fudbalska reprezentacija Srbije osmi put u istoriji igra protiv Albanije, a ulog nikada veći.

FOTO: Tanjug/AP

Srbija i Albanija sastale su se do sada sedam puta. Pet puta slavila je naša selekcija, dva puta mečevi su završeni bez pobednika.

Sve je počelo davne 1946. godine. Tadašnja Jugoslavija gostovala je Albaniji. Susret je dobila naša selekcija rezultatom 2:3.

Godinu dana kasnije, slavili smo još ubedljivije. Septembra 14. 1947. godine Jugoslavija je dobila 2:4, takođe na gostovanju.

Potom, 27. juna 1948. prvi put Jugoslavija bila je domaćin, a meš je završen bez golova.

Čekalo se potom malo na novi duel, a on je došao 14. maja 1967. godine, ponovo smo gostovali i slavili 2:0. Iste godine 12. novembra naša selekcija je upisala najubedljiviju pobedu u istoriji, bilo je 4:0.

Onda, čekalo se do 8. oktobra 2015. godine i utakmice na stadionu u Humskoj kada je dron sa albanskom zastavom prekinuo meč, Srbija je vodila 2:0, a nakon što je Stefan Mitrović skinuo zastavu sa drona usledio je haos i meč je prekinut.

Žreb je Srbiju i Albaniju spojio i u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Sedmog juna Srbija je gostovala u Tirani, a meč je završen bez golova.

Ako je verovati istoriji, Srbija bi danas trebalo da pobedi, ima ulogu apsolutnog favorita, a na igračima je da ne podlegu pritisku i naprave veliki korak ka baražu za Svetsko prvenstvo.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja