USPEŠAN DEBI: Goran Stevanović pobedom počeo mandat na klupi Tadžikistana

Танјуг

09. 10. 2025. u 18:57

SRPSKI fudbalski stručnjak Goran Stevanović debitovao je danas pobedom na klupi Tadžikistana pošto je njegova selekcija kod kuće savladala Maldive sa 2:0 u kvalifikacijama za Azijski kup nacija.

FOTO: Nebojša Paraušić

Domaćina je u vođstvo u 8. minutu doveo Šakron Samijev, a konačan rezultat je postavio Šervoni Mabatšojev golom u 30. minutu. 

Tadžikistan posle tri odigrana kola ima sedam bodova na tabeli Grupe A, koliko imaju i Filipini. Naredni meč ova reprezentacija igra 14. oktobra kad će gostovati Maldivima. 

Plasman na Azijski kup nacija koji se održava 2027. godine u Saudijskoj Arabiji obezbediće samo pobednik grupe. 

