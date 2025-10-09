USPEŠAN DEBI: Goran Stevanović pobedom počeo mandat na klupi Tadžikistana

SRPSKI fudbalski stručnjak Goran Stevanović debitovao je danas pobedom na klupi Tadžikistana pošto je njegova selekcija kod kuće savladala Maldive sa 2:0 u kvalifikacijama za Azijski kup nacija.

FOTO: Nebojša Paraušić

Domaćina je u vođstvo u 8. minutu doveo Šakron Samijev, a konačan rezultat je postavio Šervoni Mabatšojev golom u 30. minutu.

Tadžikistan posle tri odigrana kola ima sedam bodova na tabeli Grupe A, koliko imaju i Filipini. Naredni meč ova reprezentacija igra 14. oktobra kad će gostovati Maldivima.

Plasman na Azijski kup nacija koji se održava 2027. godine u Saudijskoj Arabiji obezbediće samo pobednik grupe.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“