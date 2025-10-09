USPEŠAN DEBI: Goran Stevanović pobedom počeo mandat na klupi Tadžikistana
SRPSKI fudbalski stručnjak Goran Stevanović debitovao je danas pobedom na klupi Tadžikistana pošto je njegova selekcija kod kuće savladala Maldive sa 2:0 u kvalifikacijama za Azijski kup nacija.
Domaćina je u vođstvo u 8. minutu doveo Šakron Samijev, a konačan rezultat je postavio Šervoni Mabatšojev golom u 30. minutu.
Tadžikistan posle tri odigrana kola ima sedam bodova na tabeli Grupe A, koliko imaju i Filipini. Naredni meč ova reprezentacija igra 14. oktobra kad će gostovati Maldivima.
Plasman na Azijski kup nacija koji se održava 2027. godine u Saudijskoj Arabiji obezbediće samo pobednik grupe.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SAD JE ZVANIČNO: Rastali se Crvena zvezda i Janis Sferopulos
09. 10. 2025. u 12:31
GORI INTERNET! Skinula se srpska teniserka i bacila muškarce u trans (FOTO)
09. 10. 2025. u 09:44
UŽAS! Bivši reprezentativac udario u reklamu i slomio vrat (VIDEO)
09. 10. 2025. u 11:40
PARTIZAN JURI DRUGU POBEDU: Crno-beli su za sada polovični
KOŠARKAŠI Partizana će u trećem kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.
09. 10. 2025. u 08:37
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)