DE JONG POKAZAO NEZADOVOLJSTVO: Ne dopada mi se, ali nas niko ne pita

BARSELONA i Viljareal će utakmicu La Lige koja je na programu 20. decembra odigrati u Majamiju. Ovu situaciju prokomentarisao je vezista Katalonaca Frenki de Jong.

Holanđanin je iskazao nezadovoljstvo zbog toga što će duel biti na Floridi.

- Ne dopada mi se to što ćemo da igramo tamo i ne slažem se sa tim - rekao je De Jong.

On je istakao da to nije pravedno, ali da fudbalere niko ne sluša.

- Nije pravedno prema samom takmičenju. Mi ćemo sada igrati gostujuću utakmicu na neutralnom terenu. Ne dopada mi se to i ne mislim da je dobro za igrače. Ali nas niko ne sluša.

Jednom od najboljih veznih igrača sveta je jasno zašto se drugi klubove bude zbog igranja van svoje zemlje.

- Klubovi će da budu plaćeni za ovo, ali da se ja pitam ne bih tako odlučio niti nisam saglasan sa igranjem ligaških utakmica u Majamiju i sasvim mi je jasno zašto se drugi klubovi bune.

Podsetimo, nije ovo slučaj samo u Španiji. Milan i Komo će utakmicu Seriji A odigrati u australijskom gradu Pertu.

