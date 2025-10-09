DE JONG POKAZAO NEZADOVOLJSTVO: Ne dopada mi se, ali nas niko ne pita
BARSELONA i Viljareal će utakmicu La Lige koja je na programu 20. decembra odigrati u Majamiju. Ovu situaciju prokomentarisao je vezista Katalonaca Frenki de Jong.
Holanđanin je iskazao nezadovoljstvo zbog toga što će duel biti na Floridi.
- Ne dopada mi se to što ćemo da igramo tamo i ne slažem se sa tim - rekao je De Jong.
On je istakao da to nije pravedno, ali da fudbalere niko ne sluša.
- Nije pravedno prema samom takmičenju. Mi ćemo sada igrati gostujuću utakmicu na neutralnom terenu. Ne dopada mi se to i ne mislim da je dobro za igrače. Ali nas niko ne sluša.
Jednom od najboljih veznih igrača sveta je jasno zašto se drugi klubove bude zbog igranja van svoje zemlje.
- Klubovi će da budu plaćeni za ovo, ali da se ja pitam ne bih tako odlučio niti nisam saglasan sa igranjem ligaških utakmica u Majamiju i sasvim mi je jasno zašto se drugi klubovi bune.
Podsetimo, nije ovo slučaj samo u Španiji. Milan i Komo će utakmicu Seriji A odigrati u australijskom gradu Pertu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
