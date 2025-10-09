"TO JE ISPUNJENJE SNA": Aleksandar Stanković presrećan što je deo reprezentacije Srbije

FUDBALSKI reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković izjavio je da mu se ostvario san da nastupi za A selekciju i dodao da se njegov tim u miru priprema za duel sa Albanijom.

FOTO: FSS

"Orlovi" su u ponedeljak počeli pripreme za mečeve protiv Albanije i Andore u grupi K kvalifikacija za SP 2026.

Izabranici Dragana Stojkovića će 11. oktobra u Leskovcu dočekati Albaniju, a tri dana kasnije gostovaće Andori.

Aleksandar Stanković je sin srpskog trenera Dejana Stanković i prošao je omladinske selekcije Srbije, ali još nije debitovao za A tim. On je trenutno član Klub Briž.

- Počeo sam sa U15 selekcijom... od tada sam stalno maštao o A reprezentaciji. I sada sam tu. Ne mogu da vam opišem kako se osećam, to je ispunjenje sna - rekao je Stanković, preneo je zvanični sajt FSS.

On je naveo da je motivisan kada igra za Srbiju.

- Kad igram za Srbiju, uvek sam motivisan na maksimumu. Ja se svuda predstavljam kao Srbin. Jeste, imao sam više puta ponudu da igram za Italiju, ali je odgovor uvek bio isti. Moja porodica je iz Srbije, ja se osećam potpuno kao Srbin. Samo je jedna reprezentacija za koju želim da igram.

Srpski fudbaler je rekao da je jedva čekao da radi na pripremi utakmice protiv Albanije.

- Raste tenzija, kao i pred svaku utakmicu. Pripremamo se u miru, polako spremamo meč. Iskreno, ne poznajem baš sve igrače Albanije, ali ovih dana radimo detaljno na analizi protivnika - zaključio je Stanković.

Prvo mesto na tabeli grupe K kvalifikacija za SP 2026. drži Engleska sa 15 bodova, Albanija ima osam, a Srbija sedam. Letonija je četvrta na tabeli sa četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

