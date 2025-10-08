ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"

FUDBALERI Srbije dočekuju Albaniju u Leskovcu. Utakmica će se igrati u subotu od 20.45, ulog je veliki, plasman na Svetsko prvenstvo u SAD. Mere bezbednosti su na nezapamćenom nivou, ali...

Kako se bliži utakmica grupe "K" tako iz Albanije pojačavaju provokacije.

Jasno je da će Albanci učiniti sve da se ponovi 2014. godina kako bi izazvali prekid meča i na taj način da nadoknade manjak kvaliteta.

Sve više je najava da se i sa tribina spremaju provokacije.

Posle navijača Albanije, koji su Leskovac opisali kao "drevni albanski grad", sada se oglasila poznata rijaliti zvezda Đulijana Nura.

Iako je navijačima Albanije zabranjen ulaz na utakmicu, ona je javno najavila da stiže u Leskovac.

Nura je u gostujući na jednoj televiziji u Prištini dala obećanje da će ući na utakmicu, i to sa zastavom zločinačke OVK.

Nura je u emisiji "Favorit" rekla da je nabavila ulaznicu za utakmicu.

- Imam finski pasoš, rekla je ona.

VIdećemo da li starleta samo sebi podiže rejting ili je zaista spremna na provokacije.

