SKANDAL U REGIONU: Pokrenut postupak protiv Hrvata zbog ustaških objava?

NEMA mira u regionu nakon objave hrvatskog fudbalskog stručnjaka Igora Štimca. Stvari su toliko daleko otišle da je Disciplinska komisija FS BiH pokrenula postupak i traži od Štimca i Zrinjskog da se oglase po prijavi FK Sarajevo i FK Velež.

Time je formalno pokrenut postupak koji bi trebao biti završen u idućih desetak dana.

Na današnjoj sednici Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine raspravljalo se o "slučaju Štimac" koji je izazvao veliki odjek u javnosti nakon objave na društvenim mrežama.

Aktuelni trener Zrinjskog i bivši hrvatski reprezentativac u spornoj objavi na Fejsbuku između ostalog komentarisao je "islamizaciju Evrope", a objavu je završio sa "ZDS", koji su neki okarkterisali kao ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Štimac je na pres konferenciji posle utakmice sa Sarajevom dao sledeću izjavu:

- Ko zna da čita shvatio je moju objavu kao humanu i normalnu. To što ste vi napravili cirkus od toga, to služi vama na čast. Ako se bavite prikupljanjem klikova, samo izvolite. Ovo nije mesto gde me trebate pitati o privatnim objavama. Završili smo priču - izjavio je Štimac.

