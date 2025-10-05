Fudbal

NJEGOŠ PETROVIĆ RAZOČARAN: Žao mi je što su ljudi došli, šokiran sam dešavanjima u Humskoj

05. 10. 2025. u 13:04

Fudbaleri Partizana su u meč 11. kola Superlige Srbije na svom stadionu pred više od 15.000 navijača slavili protiv Vojvodine, a konačan rezultat je bio 1:0.

FK Crvena zvezda

 Posle utakmice se oglasio kapiten Novosađana Njegoš Petrović, koji je podelio razočaranje zbog svega što se dogodilo na stadionu u razgovoru za Meridian Sport.

- Došli smo da se revanširamo za poraz iz prethodne sezone. Ekipa Partizana na čelu sa trenerom Blagojevićem radi neverovatne stvari. Igraju moderan fudbal. Očekivali smo lepu utakmicu, da se nadigravamo, borimo trenutno oko druge pozicije. Veoma sam se radovao ovoj utakmici. Partizan slavi veliki jubilej. Mislio sam da će biti prelepa atmosfera, da ćemo svi zajedno uživati… Neka bolji pobedi — to je bila moja misao uoči meča, rekao je Petrović.

Kapiten Vojvodine zatim je dodao da je ostao bez reči zbog svega što se dogodilo:

- Ne znam šta bih više rekao, sem da mi je žao ove dece i ljudi koji su došli da gledaju utakmicu. Ne umem da objasnim ovo što se desilo. Šokiran sam zbog svega viđenog. Ostaje žal zbog toga, ali Bože moj. Nikada nisam igrao dužu utakmicu. Jedino što mi je da apelujem da se ovakve stvari ne ponavljaju, zaista nikome ne idu u prilog. Najviše mi je krivo zbog naših i njihovih navijača koji su zaista došli da gledaju meč. Žao mi je što barem bod nismo izvukli. Svakako sam ponosan na sve moje saigrače i stručni štab.

