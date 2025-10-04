TUGA! Preminuo Milan Mandarić

Fudbal

Tužne vesti pogodile su svet sporta u regionu

Srpski biznismen i veliki zaljubljenik u fudbal Milan Mandarić preminuo je danas u 88. godini u Beogradu.

Mandarić je poslednju funkciju imao u Vojvodini prošle godine, ali je napustio klub. Bio je vlasnik belgijskog Šarloa, francuske Nice, Portsmuta, Lestera i Šefild Vinsdeja. 

Tužnu vest, pozivajući se na Mandarićevu dugogodišnju saradnicu Sanju Karlicu Tratnik, objavio je slovenački portal „Ekipa Svet 24“.

Prema dostupnim informacijama, Mandarić je preminuo u Beogradu, gde je poslednjih mesec dana bio priključen na aparate za održavanje života.

Milan Mandarić rođen je 5. septembra 1938 godine u selu Vrebac u Lici. 

