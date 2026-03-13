Politika

MILOŠEVIĆEVO PISMO LAVROVU PRED SMRT: Dokument koji otkriva način na koji je ubijen bivši predsednik? (FOTO)

Novosti online

13. 03. 2026. u 16:26

SLOBODAN Milošević napisao je uoči smrti, 10. marta 2006. godine pismo ambasadi Rusije i šefu diplomatije Sergeju Lavrovu.

МИЛОШЕВИЋЕВО ПИСМО ЛАВРОВУ ПРЕД СМРТ: Документ који открива начин на који је убијен бивши председник? (ФОТО)

Foto: Novosti arhiva

U pismu na četiri strane, od kojih je samo prva napisana na engleskom, a ostale tri na srpskom jeziku, Milošević moli rusku ambasadu u Hagu da ga prosledi ruskom ministru inostranih poslova.

- Smatram da je uporno nastojanje da mi se uskrati lečenje prvenstveno motivisano strahom da bi pažljivom stručnom analizom bili otkriveni aktivni namerni postupci urušavanja mog zdravlja sve ovo vreme, a koji se ne bi mogli sakriti od ruskih stručnjaka.

Foto: Novosti arhiva

I Milošević iznosi jedan primer:

- Iz dokumenta koji su mi dostavljeni 7. marta vidi se da su 12. januara u mojoj krvi pronašli izuzetno jak lek koji se koristi za lečenje lepre i tuberkuloze. Iako nikakav antibiotik nisam koristio svih ovih pet godina u njihovom zatvoru, niti sam imao bilo kakvu infektivnu bolest... U svakom slučaju, oni mi ubacuju lek za lepru, sigurno ne mogu da me leče, ni oni od kojih sam branio zemlju u ratu i koji imaju interes da me ućutkaju, takođe - napisao je Milošević u pismu.

- Ja se, poštovana gospodo, osećam veoma loše. Obraćam vam se u očekivanju da mi pomognete u zaštiti od kriminalnih aktivnosti u instituciji koja radi pod znakom OUN. 

Foto: Novosti arhiva

Drugi pišu

Pročitajte više

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i Iranci izađite na ulice
Svet

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja

Addiko Bank Srbija ostvarila rekordne rezultate i sprovela sveobuhvatnu transformaciju poslovanja