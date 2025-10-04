ROMANTIČNO VEČE U KRAGUJEVCU: OFK Beograd ubedljivo protiv Radničkog
Fudbaleri OFK Beograda pobedili su danas kao gosti Radnički u Kragujevcu rezultatom 2:0 u meču 11. kola Superlige Srbije.
OFK Beograd je sad šesti sa 16 bodova, dok je Radnički deveti sa 13.
Dijego Bezera je već u petom minutu doveo goste u vođstvo, a prednost je duplirao i pobedu "romatičara" potvrdio Džej Enem u 76. minutu.
U narednom kolu, posle reprezentativne pauze, Radnički će u goste Vojvodini, dok će OFK Beograd dočekati Napredak.
