ROMANTIČNO VEČE U KRAGUJEVCU: OFK Beograd ubedljivo protiv Radničkog

Fudbaleri OFK Beograda pobedili su danas kao gosti Radnički u Kragujevcu rezultatom 2:0 u meču 11. kola Superlige Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

OFK Beograd je sad šesti sa 16 bodova, dok je Radnički deveti sa 13.

Dijego Bezera je već u petom minutu doveo goste u vođstvo, a prednost je duplirao i pobedu "romatičara" potvrdio Džej Enem u 76. minutu.

U narednom kolu, posle reprezentativne pauze, Radnički će u goste Vojvodini, dok će OFK Beograd dočekati Napredak.

