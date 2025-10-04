Fudbal

ROMANTIČNO VEČE U KRAGUJEVCU: OFK Beograd ubedljivo protiv Radničkog

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2025. u 19:49

Fudbaleri OFK Beograda pobedili su danas kao gosti Radnički u Kragujevcu rezultatom 2:0 u meču 11. kola Superlige Srbije.

РОМАНТИЧНО ВЕЧЕ У КРАГУЈЕВЦУ: ОФК Београд убедљиво против Радничког

FOTO: M. Vukadinović

OFK Beograd je sad šesti sa 16 bodova, dok je Radnički deveti sa 13. 

Dijego Bezera je već u petom minutu doveo goste u vođstvo, a prednost je duplirao i pobedu "romatičara" potvrdio Džej Enem u 76. minutu.

U narednom kolu, posle reprezentativne pauze, Radnički će u goste Vojvodini, dok će OFK Beograd dočekati Napredak.

