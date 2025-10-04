Fudbal

ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca

Filip Milošević

04. 10. 2025. u 11:53

Fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika doživeo je povredu i očekuje ga pauza do dva meseca, saopštio je danas beogradski klub.

ЗВЕЗДА САОПШТИЛА ЛОШЕ ВЕСТИ! Важан фудбалер због повреде ван терена два месеца

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Kako se navodi na sajtu Crvene zvezde, Babika je povredu doživeo dan pred put na utakmicu protiv Porta.

- Babika je doživeo prelom fibule. Pred Zvezdinim fudbalerom je pauza do dva meseca, nakon čega se očekuje da će biti u konkurenciji za tim. Babiki želimo brz i uspešan povratak na teren - saopštili su "crveno-beli".

Babika je letos došao u Crvenu zvezdu, a za klub iz Ljutice Bogdana je odigrao pet utakmica.

Crvena zvezda će sutra gostovati Napretku u Kruševcu u 11. kolu Superlige Srbije.

