ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca
Fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika doživeo je povredu i očekuje ga pauza do dva meseca, saopštio je danas beogradski klub.
Kako se navodi na sajtu Crvene zvezde, Babika je povredu doživeo dan pred put na utakmicu protiv Porta.
- Babika je doživeo prelom fibule. Pred Zvezdinim fudbalerom je pauza do dva meseca, nakon čega se očekuje da će biti u konkurenciji za tim. Babiki želimo brz i uspešan povratak na teren - saopštili su "crveno-beli".
Babika je letos došao u Crvenu zvezdu, a za klub iz Ljutice Bogdana je odigrao pet utakmica.
Crvena zvezda će sutra gostovati Napretku u Kruševcu u 11. kolu Superlige Srbije.
