MUKE ZA DRAGANA STOJKOVIĆA PIKSIJA! Važan reprezentativac Srbije se povredio nastupajući za klub, upitan za Albaniju?

Srpski fudbaler Saša Lukić napustio je meč Fulama na gostovanju Bornmutu zbog povrede i neizvesno je da li će biti na raspolaganju selektoru Draganu Stojkoviću za meč protiv Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

FOTO: M. Vukadinović

Bivši fudbaler Partizana je meč sedmog kola Premijer lige između Bornmuta i Fulama morao da napusti u 14. minutu, a očekuje se da sutra klub saopšti šta je tačno Lukić povredio i koliko će morati da pauzira.

Srbija sledeće subote u Leskovcu dočekuje Albaniju, direktnog rivala za drugo mesto u Grupi K koje vodi u baraž za Mondijal, ali Lukić zbog parnih kartona ne bi ni mogao da zaigra u tom meču.

Tri dana kasnije "orlovi" će u goste Andori, a ostaje da se vidi da li će Lukić biti spreman za taj duel.

