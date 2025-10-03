Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE U FUDBALU: Počinje više nego zanimljivo kolo fudbalskog prvenstva!

Новости онлине

03. 10. 2025. u 13:25

Utakmicama 11. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, branilac titule Crvena zvezda gostovaće Napretku u Kruševcu, dok će Partizan dočekati Vojvodinu.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У ФУДБАЛУ: Почиње више него занимљиво коло фудбалског првенства!

FOTO: A. Ilić

Prva utakmica 11. kola igraće se ovog petka od 18 časova, kada će Radnički u Nišu dočekati Radnik iz Surdulice.

Fudbaleri Novog Pazara ugostiće u subotu od 16.30 časova Mladost iz Lučana, dok će sat vremena kasnije igrati Radnički iz Kragujevca i OFK Beograd.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*


Železničar će od 18.30 časova dočekati TSC, a od 20.30 sati igraće Partizan i Vojvodina u Beogradu.


*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Fudbaleri Čukaričkog i Javora igraće u nedelju od 15.30 časova, a u 17 sati IMT će dočekati Spartak iz Subotice u Loznici.

Poslednju utakmicu 11. kola odigraće Napredak i Crvena zvezda u Kruševcu, i to od sedam uveče.

Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 24 boda, Partizan je na drugom mestu sa 22, a na trećoj poziciji nalazi se Vojvodina sa 18 bodova.
 

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način

G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način