SUPERLIGA SRBIJE U FUDBALU: Počinje više nego zanimljivo kolo fudbalskog prvenstva!

Utakmicama 11. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, branilac titule Crvena zvezda gostovaće Napretku u Kruševcu, dok će Partizan dočekati Vojvodinu.

FOTO: A. Ilić

Prva utakmica 11. kola igraće se ovog petka od 18 časova, kada će Radnički u Nišu dočekati Radnik iz Surdulice.

Fudbaleri Novog Pazara ugostiće u subotu od 16.30 časova Mladost iz Lučana, dok će sat vremena kasnije igrati Radnički iz Kragujevca i OFK Beograd.



Železničar će od 18.30 časova dočekati TSC, a od 20.30 sati igraće Partizan i Vojvodina u Beogradu.





Fudbaleri Čukaričkog i Javora igraće u nedelju od 15.30 časova, a u 17 sati IMT će dočekati Spartak iz Subotice u Loznici.

Poslednju utakmicu 11. kola odigraće Napredak i Crvena zvezda u Kruševcu, i to od sedam uveče.

Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 24 boda, Partizan je na drugom mestu sa 22, a na trećoj poziciji nalazi se Vojvodina sa 18 bodova.



