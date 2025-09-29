FIFA BEZ MILOSTI! Oduzela tri boda u borbi za Mundijal!
Najnovije vesti iz fudbala su prilično zanimljive.
Disciplinska komisija Svetske fudbalske federacije (FIFA) oduzela je tri boda Južnoj Africi u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine jer je u meču protiv Lesotoa igrao Teboho Mokuna koji nije imao pravo da nastupi.
Kako je saopšteno iz FIFA, Mokuna je igrao u meču u kojem je 21. marta ove godine Južna Afrika kod kuće savladala Lesoto rezultatom 2:0, a nije imao pravo nastupa, pa je zbog toga utakmica registrovana pobedom gostiju rezultatom 3:0.
Takođe, Fudbalski savez Južne Afrike je kažnjen sa 10 hiljada švajcarskih franaka.
Južna Afrika sad na čelu kvalifikacione Grupe C ima 14 bodova, koliko ima i Benin, a po 11 imaju Nigerija i Ruanda. Lesoto, koji je sad dobio tri boda, ima devet bodova i peti je na tabeli, ali to mu skoro sigurno neće pomoći da se domogne plasmana na Svetsko prvenstvo.
Direktan plasman na Mundijal obezbediće pobednik grupe, a drugoplasirani će imati šansu za baraž.
