KLUB IZ MESTA OD 1.485 STANOVNIKA IGRA UEFA LIGU ŠAMPIONA?! Neverovatna dešavanja u fudbalu!
NA pomolu je veliko iznenađenje u švedskom fudblaskom prvenstvu. Blizu da postane šampion je FK Mjalbi.
Ne bi to bilo toliko čudno da ovaj klub ne dolazi iz mesta Halevik koje ima saom 1.485 stanovnika. Kako stvari stoje u ovom malom gradiću će se naredne sezone igrati kvalifikacije za Ligu šampiona.
Zanimljivo je i to da stadion "Strandvalen" prima 6.000 mesta, što je mnogo manje nego što pomenuti grad ima stanovnika.
Mjalbi na pet kola pre kraja prvenstva ima 60 bodova, 11 više od prvog pratioca Hamarbija i teoretski bi već u narednoj rundi mogao da osigura titulu.
Ovaj klub se nalazi u vrhunskoj formi. Ima niz od 17 utakmica bez poraza. U tom periodu zebeležio je 13 pobeda i četiri remija. Poslednji put su izgubili meč 11. maja od AIK-a (2:1).
Mjalbi je dva put u svojoj istoriji bio šampion Švedske - 2009. i 2019. godine. Igrao je i finale Kupa 2023.
