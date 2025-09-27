"DELIJE" ZOVU NA DOČEK VLADIMIRA STOJKOVIĆA! "Vri" na Marakani, ovako nešto se ne pamti!

Crvena zvezda je prošle subote slavila pobedu u večitom derbiju, a "delije", njeni najvatreniji navijači, imaće ovog vikenda prilike da gledaju čoveka koji je izazvao možda i najveću buru emocija na "Zvezdinom severu".

Nekadašnji golman reprezentacije Srbije Vladimir Stojković vraća se na Marakanu.

Podsetimo, bivši čuvar Zvezdine mreže koji je prilikom debija za Partizan na večitom derbiju nosio majicu "Oprostite mi moju ružnu prošlost", što mu "delije" nikada nisu oprostile, vratio se ovog leta u srpski fudbal.

On u ovoj sezoni brani za Radnički 1923 iz Kragujevca, a upravo Kragujevčani u nedelju od 19 časova gostuju na stadionu "Rajko Mitić".

Tim povodom "delije" su na društvenim mrežama objavile poziv zvezdašima da dođu na taj meč, a poziv je sadržao i poruku:

"Dočekajmo starog prijatelja kako dolikuje"

Stojković ima 41 godinu a u srpski šampionat vratio se iz saudijske lige, gde je čuvao mrežu Al Fajhe otkako je 2021. napustio Partizan.

Podsetimo, "Stojke", kako mu glasi jedan od nadimaka, oduševljavao je "delije" i u prvom mandatu (2001- 2003), a naročito drugom (2005/2006). Potom je otišao u Nant, pa u Sporting, a onda 2010. šokirao mnoge potpisivanjem za beogradske crno-bele.

Bio je golman u Humskoj četiri sezone, te se preselio u Ergotelis, pa Makabi Hiafu i Notingem Forest, iz kog se 2017. opet vratio u Partizan.

Poslednji trofej koji je osvojio bio je Kup Saudijske Arabije 2022. godine, kada je u finalu savladan Al Hilal, klub za koji sada igraju Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković Savić.

