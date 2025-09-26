BIVŠI DI-DŽEJ NUDI PET MILIJARDI EVRA ZA KLUB! Premijer liga ovako nešto ne pamti! Pada svetski rekord?!

Najnovije vesti iz Premijer lige su spektakularne.

Foto: Profimedia

Rado se o ponudi jednog američkog konzorcijuma za kupovinu Totenhema.

I to neverovatnoj ponudi.

Prema izveštajima medija poput "Sana", konzorcijum od 12 članova, predvođen američkim preduzetnikom Bruklinom Erikom, navodno je podneo ponudu od 4,5 milijardi funti (što je oko 5,1 milijardi evra, s obzirom na trenutni kurs) za kupovinu londonskih "pevaca". Ta suma bi predstavljala svetski rekord za kupovinu fudbalskog kluba.

Pretty low key morning so far pic.twitter.com/ixKkwrI1C0 — Brooklyn (@brooklynearick) September 26, 2025

Ova ponuda uključuje preuzimanje celog kluba, uključujući stadion Totenhem Hotspur, a konzorcijum veruje da je sve "na mestu" za uspešnu tranziciju, sa planovima da investira u tim i infrastrukturu.

Međutim...

Istorijski odgovor na istorijsku ponudu: "Ne prodajemo se!"

Totenhem je brzo reagovao saopštenjem da klub "nije na prodaju" i da je vlasnik ENIC (predvođen Danijelom Levijem) "nedvosmisleno odbio" sva interesovanja za preuzimanje, uključujući i najnovije.

Pre nekoliko dana klub je odbio ponude od Amande Stevli (bivše suvlasnice Njukasla) i kineskog konzorcijuma, a rok za zvanične ponude je, inače, 5. oktobar.

Fanovi Totenhema su, naravno, i te kako uzbuđeni zbog potencijalnih promena, ali čelni ljudi kluba insistira da nemaju nameru da ga prodaju. Bar ne u ovom trenutku.

Pregovori će se, nema nikakve sumnje, nastaviti i u narednim nedeljama.

Bivši di-džej koji je sada milioner

Bruklin Erik, 38-godišnji američki preduzetnik iz Kalifornije, česo je opisan u engleskim medijima kao "bivši DJ" jer je u mladosti radio kao disk džokej na Ibici, gde je nastupao po klubovima i gradio ime u elektronskoj muzici početkom 2000-ih.

On je potom napustio di-džej karijeru da bi se posvetio drugim oblastima, mada je u poslednje vreme baš taj muzički deo njegovog života istican jer dodaje kolorit njegovoj biografiji, posebno u kontekstu prelaska iz zabave u biznis i tehnologiju. A tamo se i obogatio...

🚨BREAKING: A world record £4.5BILLION takeover bid for Tottenham has been launched, lead by Brooklyn Earick.



Sources have tonight confirmed that he was named Brooklyn because that's where he was conceived.#Tottenham #THFC #COYS pic.twitter.com/CpMqJdxHpe — Rascal Chimbonda (@COYSwillbeCOYS) September 25, 2025

Što se tiče ogromnog novca koji poseduje, Erik je nakon di-džej perioda radio za NASA kao inženjer (u oblastima svemirske tehnologije i inovacija), a zatim se okrenuo tehnološkom preduzetništvu, osnivajući kompanije u sektorima veštačke inteligencije, svemirske tehnologije i tzv. "zelenih energija."

Njegovo bogatstvo procenjuje se na stotine miliona dolara, uglavnom iz investicija i prodaje startapa (na primer, jedna od njegovih kompanija je prodata za preko 200 miliona dolara 2022. godine).

Ovo mu omogućava da predvodi velike konzorcijume, kao što je ovaj za Totenhem, ali u sportu zasad nije uspešan kao u ostalim sferama života: za njim je neuspeli pokušaj da kupi Maserati tim u Formuli E za 150 miliona evra ranije ove godine.

Ipak, imajući u vidu da poznaje investitore iz Silikonske doline, što mu daje pristup kapitalu za ovako velike poslove, nema nikakve sumnje da će nastaviti sa pokušajima da se "domogne" i velikog sportskog kolektiva. Totenhem je sada "na redu".

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta