VELIKO POJAČANJE ZA ZEMUN: El Fardu Ben stigao u redove lidera Prve lige Srbije
EL Fardu Ben je ostavio veliki trag u srpskom fudbalu noseći dres Crvene zvezde. Igrač iz Komorija pronašao je novi klub u našoj zemlji.
On će igrati u drugoligaškom rangu, tačnije u Prvoj ligi Srbije, pošto je potpisao ugovor sa Zemunom.
- Sa ponosom i zadovoljstvom obaveštavamo Zemunce i sportsku javnost da je najbolji i najefikasniji stranac u istoriji srpskog fudbala, Mohamed El Fardu Ben, novo i veoma važno pojačanje Zemuna. Čovek koji zna kako se osvajaju titule i koji se prepisao na postizanje bitnih golova biće važan šraf zeleno-plave čete u borbi za povratak u Superligu Srbije i radu sa mladim igračima kojima će biti mentor - piše u objavi Zemuna na Instagramu.
Ben je za Zvezdu odigrao ukupno 196 utakmica i postigao 83 gola, osvojio je pet titula u državnom prvenstvu i dve u nacionalnom kupu.
Podsetimo, Zemun je posle 10 kola u Prvoj ligi Srbije na prvom mestu na tabeli sa 24 boda, a u narednoj rundi dočekaće Vršac.
