Fudbal

NEVEROVATNA PRIČA RAFINJE: Pre tri godine slavio opstanak u ligi, a sad...

Časlav Vuković

25. 09. 2025. u 16:25

ČESTO smo bili svedoci da fudbal ume da ispriča neverovatne priče. To je slučaj i sa igračem Barselona Rafinjom.

FOTO: Tanjug/AP

Brazilac je pre tri godine slavio to što je sa Lidson uspeo da izbegne ispadanje u treći rang engleskog fudbala, a sad je završio na petom mestu u trci za najboljeg igrača sveta.

Rafinja je blistao prošle sezone u dresu Katalonaca. On je ostvario učinak 34 gola i 25 asistencija na 57 utakmica. 

Podsetimo, nagradu za najboljeg fudbalera planete dobio je Usman Dembele, a iza njega našli su se Lamin Jamal (Barselona), Vitinja (PSŽ), Mohamed Salah (Liverpul) i Rafinja (Barselona).

