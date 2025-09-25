NEVEROVATNA PRIČA RAFINJE: Pre tri godine slavio opstanak u ligi, a sad...

ČESTO smo bili svedoci da fudbal ume da ispriča neverovatne priče. To je slučaj i sa igračem Barselona Rafinjom.

FOTO: Tanjug/AP

Brazilac je pre tri godine slavio to što je sa Lidson uspeo da izbegne ispadanje u treći rang engleskog fudbala, a sad je završio na petom mestu u trci za najboljeg igrača sveta.

3 years ago, Raphinha was celebrating avoiding relegation with Leeds...



He’s just finished 5th in the Ballon d'Or rankings 📈 pic.twitter.com/XnbMNAAfod — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 25, 2025

Rafinja je blistao prošle sezone u dresu Katalonaca. On je ostvario učinak 34 gola i 25 asistencija na 57 utakmica.

Podsetimo, nagradu za najboljeg fudbalera planete dobio je Usman Dembele, a iza njega našli su se Lamin Jamal (Barselona), Vitinja (PSŽ), Mohamed Salah (Liverpul) i Rafinja (Barselona).

