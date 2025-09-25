NEVEROVATNA PRIČA RAFINJE: Pre tri godine slavio opstanak u ligi, a sad...
ČESTO smo bili svedoci da fudbal ume da ispriča neverovatne priče. To je slučaj i sa igračem Barselona Rafinjom.
Brazilac je pre tri godine slavio to što je sa Lidson uspeo da izbegne ispadanje u treći rang engleskog fudbala, a sad je završio na petom mestu u trci za najboljeg igrača sveta.
Rafinja je blistao prošle sezone u dresu Katalonaca. On je ostvario učinak 34 gola i 25 asistencija na 57 utakmica.
Podsetimo, nagradu za najboljeg fudbalera planete dobio je Usman Dembele, a iza njega našli su se Lamin Jamal (Barselona), Vitinja (PSŽ), Mohamed Salah (Liverpul) i Rafinja (Barselona).
