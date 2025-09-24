ON JE ŠOKIRAO "MARAKANU": Ovako je napadač Seltika dao gol protiv Zvezde (VIDEO)
Crvena zvezda i Seltik sastali su se u Beogradu u okviru 1. kola Lige Evrope, a prvi gol na utakmici postigao je tim iz Glazgova.
Igrao se 55. minut kad je mrežu crveno-belih zatresao napadač gostiju Keleči Ihenačo. Dobio je dobru loptu u prostor i uspeo je iz dobre pozicije da matira Mateusa.
Vredi istaći da je bivši igrač Mančester sitija na terenu ušao na startu drugog poluvremena i samo 11 minuta mu je bilo potrebno da se upiše u strelce.
Treba reći da je Brazilac pre toga u kratkom vremenskom intervalu imao tri neverovatne odbrane, ali u situaciji kod pogotka nije mogao mnogo da uradi, iako je zakačio loptu.
Podsetimo, utakmicu Crvena zvezda - Seltik možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".
