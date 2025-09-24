Fudbal

ON JE ŠOKIRAO "MARAKANU": Ovako je napadač Seltika dao gol protiv Zvezde (VIDEO)

Новости онлине

24. 09. 2025. u 22:23

Crvena zvezda i Seltik sastali su se u Beogradu u okviru 1. kola Lige Evrope, a prvi gol na utakmici postigao je tim iz Glazgova.

ОН ЈЕ ШОКИРАО МАРАКАНУ: Овако је нападач Селтика дао гол против Звезде (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Igrao se 55. minut kad je mrežu crveno-belih zatresao napadač gostiju Keleči Ihenačo. Dobio je dobru loptu u prostor i uspeo je iz dobre pozicije da matira Mateusa.

Vredi istaći da je bivši igrač Mančester sitija na terenu ušao na startu drugog poluvremena i samo 11 minuta mu je bilo potrebno da se upiše u strelce.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Treba reći da je Brazilac pre toga u kratkom vremenskom intervalu imao tri neverovatne odbrane, ali u situaciji kod pogotka nije mogao mnogo da uradi, iako je zakačio loptu.

Podsetimo, utakmicu Crvena zvezda - Seltik možete da pratite u prenosu uživo na portalu "Novosti".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta