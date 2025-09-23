Fudbal

"BESMISLENO": Nejmar ljut zbog izbora za Zlatnu loptu

Časlav Vuković

23. 09. 2025. u 22:45

FUDBALER PSŽ-a, Usman Dembele, proglašen je za najboljeg igrača sveta. Na petom mestu se našao igrač Barselona Rafinja, a to se nije dopalo Nejmaru.

FOTO: AP/Tanjug

Brazilac je bio ljut što se po njegovom mišljenju saigrač iz reprezentacije našao na toj poziciji.

- Rafinja peti, to je stvarno besmisleno - napisao je 33-godišnji napadač Santosa na Instagramu, komentarišući objavu profila "Ofuiclear" sa listom najboljih deset igrača sveta u izboru za prestižnu nagradu.

Rafinja je blistao u dresu Katalonaca u sezoni 2024/25. On je ostvario učinak 34 gola i 25 asistencija na 57 utakmica. 

Ipak, sve ovo je bilo dovoljno za peto mesto. Ispred njega su pored Dembelea završili, saigrač iz Barselone Lamin Jamal, zatim Vitinja (PSŽ) i Mohamed Salah (Liverpul).

Sjajni krilni napadač je sa španskim velikanom prošle sezone osvojio tri trofeja - La Ligu, Kup kralja i Superkup Španije.

