"GROBARI" OSTALI U NEVERICI: Evo kako je Zvezda povela u 177. večitom derbiju (VIDEO)

Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a prve su razlog za veliko slavlje imale "delije"

Foto: Printskrin/Arena sport

Timi Maks Elšnik je doveo Zvezdu u vođstvo i to nakon dve velike prilike za Partizan.

Igrao se 28. minut kada su gosti s Marakane izborili korner s desne strane.

Arnautović je potom bio najviši u skoku, poslao je loptu s desne strane peterca na levu, gde je usamljen bio Mirko Ivanić.

Kako Roganović nije izašao u ofsajd-zamku, kapiten Zvezde je loptu "iz prve" vratio u desnu stranu, gde ju je Elšnik lako smestio u mrežu Partizana za 0:1.

