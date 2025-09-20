"GROBARI" OSTALI U NEVERICI: Evo kako je Zvezda povela u 177. večitom derbiju (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a prve su razlog za veliko slavlje imale "delije"
Timi Maks Elšnik je doveo Zvezdu u vođstvo i to nakon dve velike prilike za Partizan.
Igrao se 28. minut kada su gosti s Marakane izborili korner s desne strane.
Arnautović je potom bio najviši u skoku, poslao je loptu s desne strane peterca na levu, gde je usamljen bio Mirko Ivanić.
Kako Roganović nije izašao u ofsajd-zamku, kapiten Zvezde je loptu "iz prve" vratio u desnu stranu, gde ju je Elšnik lako smestio u mrežu Partizana za 0:1.
Podsetimo, prenos derbija Partizan - Crvena zvezda možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
PRENOS, PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Večiti derbi kakav se ne pamti! (VIDEO)
20. 09. 2025. u 17:17 >> 20:53
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
PRENOS, PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Večiti derbi kakav se ne pamti! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda igraju večiti derbi, a prenos utakmice naših najvećih klubova možete uživo da pratite uz portal "Novosti".
20. 09. 2025. u 17:17 >> 20:53
ZBOG TITA PROMENILI PREZIME: Po ocu Stojanović, po majci Petrović - posle pritisaka postali Đurovski
BOŠKO Đurovski, jedan od nesumnjivo najdražih ljudi među navijačima Crvene zvezde, rođen je 28. decembra 1961. godine u selu Žilče pored Tetova, u današnjoj Severnoj Makedoniji.
20. 09. 2025. u 18:16
Komentari (0)