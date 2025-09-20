KRAGUJEVAC SLAVI NOVU POBEDU! Radnički 1923 u seriji trijumfa u Superligi Srbije, pao i Spartak
Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su danas na svom terenu Spartak iz Subotice rezultatom 2:0 u meču devetog kola Superlige Srbije.
Domaći tim je poveo u 18. minutu, kada je Luaj Ben Hasin pogodio iz penala, a Ester Sokler je u 82. minutu potvrdio pobedu ekipe iz Kragujevca.
Radnički je ostvario treću uzastopnu pobedu i trenutno se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Superlige sa 12 bodova.
Spartak ima osam utakmica bez pobede i nalazi se na poslednjoj, 16. poziciji na tabeli sa šest bodova.
