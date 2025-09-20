Fudbal

KRAGUJEVAC SLAVI NOVU POBEDU! Radnički 1923 u seriji trijumfa u Superligi Srbije, pao i Spartak

Дарко Николић
Darko Nikolić

20. 09. 2025. u 17:41

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su danas na svom terenu Spartak iz Subotice rezultatom 2:0 u meču devetog kola Superlige Srbije.

КРАГУЈЕВАЦ СЛАВИ НОВУ ПОБЕДУ! Раднички 1923 у серији тријумфа у Суперлиги Србије, пао и Спартак

FOTO: A. Ilić

Domaći tim je poveo u 18. minutu, kada je Luaj Ben Hasin pogodio iz penala, a Ester Sokler je u 82. minutu potvrdio pobedu ekipe iz Kragujevca.

Radnički je ostvario treću uzastopnu pobedu i trenutno se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Superlige sa 12 bodova.

Spartak ima osam utakmica bez pobede i nalazi se na poslednjoj, 16. poziciji na tabeli sa šest bodova.

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLJA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski plavci

JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLjA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski "plavci"