KRAGUJEVAC SLAVI NOVU POBEDU! Radnički 1923 u seriji trijumfa u Superligi Srbije, pao i Spartak

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su danas na svom terenu Spartak iz Subotice rezultatom 2:0 u meču devetog kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Domaći tim je poveo u 18. minutu, kada je Luaj Ben Hasin pogodio iz penala, a Ester Sokler je u 82. minutu potvrdio pobedu ekipe iz Kragujevca.

Radnički je ostvario treću uzastopnu pobedu i trenutno se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Superlige sa 12 bodova.

Spartak ima osam utakmica bez pobede i nalazi se na poslednjoj, 16. poziciji na tabeli sa šest bodova.

