ZVEZDA ČASTI NAVIJAČE: Ko da krv dobija kartu za utakmicu protiv Seltika
FUDBALSKI klub Crvena zvezda saopštio je danas da poklanja ulaznice za utakmicu sa Seltikom svim navijačima koji daju krv tokom predstojeće 34. po redu akcije "Crveno-bela krv".
Klub se oglasio saopštnjem gde je potvrdio da će svi dobiti ulaznicu za evropsku premijeru ove sezone koji urade human gest.
"- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da će humani navijači, koji budu donirali krv tokom predstojeće 34. akcije "Crveno-bela krv", dobiti ulaznicu za utakmicu prvog kola ligaške faze Lige Evrope, u kojoj naš tim dočekuje škotski Seltik - stoji u klupskoj objavi.
Kako je navedeno, akcija "Crveno-bela krv" će se tradicionalno održati 34. put u nedelju 21. i ponedeljak 22. septembra od 10 do 18 časova u "Medija centru" stadiona "Rajko Mitić".
- Svi zvezdaši koji doniraju krv u toku akcije, biće nagrađeni od strane našeg kluba ulaznicom za južnu tribinu stadiona "Rajko Mitić", za utakmicu prvog kola Lige Evrope protiv Seltika. Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da obeduju pre davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri meseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola - zaključuje se u objavi.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Seltik igra se u sredu, 24. septembra od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".
