RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
Naime, ruski fudbal bi uskoro mogao ponovo da se vrati na međunarodnu scenu, a odluka o tome je najavljena u Tirani.
Što u prestonici Albanije?
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Jer je u njoj održano zasedanje Izvršnog komiteta UEFA.
A toliko ima dobrih naznaka za ruski fudbal, da mediji Ruske Federacije, zbog mogućeg povratak Rusa u međunarodna fudbalska takmičenja, idu dotle i da tvrde da se "Tirana trese" (od velike podrške Rusima), mada bi se pre možda moglo reći da se tresu od iznenađenja oni koji su najveći zagovornici uvođenja i održavanja sankcija Rusiji.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Evo o čemu se radi.
Ruska novinska agencija RIA Novosti javlja da je Srbija među sedam država koje su zahtevale povratak Rusa na internacionalna fudbalska takmičenja.
Predlog je, zasad, samo u početnoj fazi, ali Srbi su među potpisnicima inicijative da se ruski klubovi i nacionalne selekcije vrate u međunarodna nadmetanja.
Uz "bratsku podršku", kako to već tradicionalno ruski mediji nazivaju poteze Srbije, ističe su da su uz Ruse ovoga puta stali još i Bugarska, Bosna i Hercegovina, Grčka, Mađarska, Kazahstan i Azerbejdžan.
Kako ističe ruski "Šampionat", postoje u UEFA još tri grupe nacionalnih fudbalskih saveza, i to sa sledećim stavovima o ovom pitanju:
- Švedska, Finska i Norveška izjasnile su se za ublažavanje trenutnih ograničenja, ali samo za ženske i omladinske reprezentacije.
- Španija, Portugalija, Italija, Češka, Švajcarska, Slovačka i Slovenija spremne su da razgovaraju o ukidanju sankcija, ali pod uslovom da inicijativa dođe od same UEFA.
- I, konačno, Poljska, Letonija, Litvanija, Estonija, Ukrajina, Francuska, Nemačka, Holandija, Danska, Belgija, Engleska, Irska, Škotska i Island su trenutno protiv ukidanja bilo kakvih sankcija ruskom fudbalu.
A šta vi mislite?
Anketa
Da li Ruse treba vratiti u UEFA takmičenja?
Kako god da bude, ako vas fudbal, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
POVRATAK KOJI ODJEKUJE! Miličić opet u srpskoj košarci
18. 09. 2025. u 19:50
MURINjO UZEO 105 MILIONA EVRA - I TO KAKO! Od danas ima novi klub, ali...
18. 09. 2025. u 17:30
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)