GOLIŠAVI NA PISTI: Pokvarena klimatizacija u avionu zaustavila fudbalere Monaka na putu ka Belgiji
Fudbaleri Monaka krenuli su danas na sutrašnji meč protiv Briža u Belgiji (18.45), ali nisu stigli tamo gde su naumili.
Njihov avion je najpre dugo bio zaustavljen na matičnom aerodromu u Nici, da bi na kraju let bio otkazan. Razlog – pokvarena klimatizacija.
U letilici je očigledno bilo pretoplo. Fudbaleri su najpre pokušali da se osveže, a onda počeli da skidaju komad po komad odeće, pa su ostali samo u donjem vešu. Hladili su se uputstvima za slučaj opasnosti, koja su koristili kao improvizovane lepeze.
Šetali su se tako golišavi između sedišta, ali i po pisti aerodroma, dok su čekali na odluku aerodromskih vlasti da li će uopšte poleteti ka Brižu. Na kraju su ostali u Nici, a u Belgiji je zbog toga otkazana i predviđena konferencija za medije.
Dok su čekali, fotografisali su se, šalili, pravili grimase, sami stavljali snimke na društvene mreže. Dok bi se mnogi u njihovoj situaciji nervirali, sve su okrenuli na zabavu. Očekuje se da ka Belgiji polete sutra u podne, svega nekoliko sati pre početka utakmice Prvog kola Lige šampiona.
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)