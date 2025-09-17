GOLIŠAVI NA PISTI: Pokvarena klimatizacija u avionu zaustavila fudbalere Monaka na putu ka Belgiji

Fudbaleri Monaka krenuli su danas na sutrašnji meč protiv Briža u Belgiji (18.45), ali nisu stigli tamo gde su naumili.

Foto: Printskrin

Njihov avion je najpre dugo bio zaustavljen na matičnom aerodromu u Nici, da bi na kraju let bio otkazan. Razlog – pokvarena klimatizacija.

U letilici je očigledno bilo pretoplo. Fudbaleri su najpre pokušali da se osveže, a onda počeli da skidaju komad po komad odeće, pa su ostali samo u donjem vešu. Hladili su se uputstvima za slučaj opasnosti, koja su koristili kao improvizovane lepeze.

Šetali su se tako golišavi između sedišta, ali i po pisti aerodroma, dok su čekali na odluku aerodromskih vlasti da li će uopšte poleteti ka Brižu. Na kraju su ostali u Nici, a u Belgiji je zbog toga otkazana i predviđena konferencija za medije.

Dok su čekali, fotografisali su se, šalili, pravili grimase, sami stavljali snimke na društvene mreže. Dok bi se mnogi u njihovoj situaciji nervirali, sve su okrenuli na zabavu. Očekuje se da ka Belgiji polete sutra u podne, svega nekoliko sati pre početka utakmice Prvog kola Lige šampiona.

Foto: Printskrin