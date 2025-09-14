Fudbal

"TO JE ZABRINJAVAJUĆE!" Srđan Blagojević pred večiti derbi Partizan - Zvezda: Pomešana su nam osećanja!

Partizan i Crvena zvezda sledeće subote igraju prvi ovosezonski "večiti derbi", a posle dugo vremena crno-beli u taj meč ulaze sa prve pozicije na tabeli. To im je osigurala goleada i pobeda nad Spartakom, u Subotici, posle čega je trener ekipe iz Humske Srđan Blagojević imao šta da zameri svojim izabrancima, ali i na čemu da ih pohvali.

Nakon što je Partizan pet puta zatresao mrežu Subotičana, ali i dva puta primio gol, Blagojević je ovako analizirao viđeno na Gradskom stadionu najsevernijeg grada Srbije:

- Nova ubedljiva pobeda, dali smo pet golova. A to nije lako, protiv koga god da igramo . Potreban je trud i kvalitet za to. Ali, u isto vreme, svestan sam nedostataka koje smo pokazali. Pogotovo u delovima utakmice kada je Spartak igrao bolje i dao gol. Mi smo, srećom, odmah uzvratili. Nešto slično je bilo i u Kruševcu. Tako da... eto, to je ono što je zabrinjavajuće. Pomešeana su nam osećanja. Zadovoljstvo je tu zbog pet golova, i čestitam igračima na tome, ali definitivno ima stvari koje nas zabrinjavaju. Moramo da razgovaramo, analiziramo i radimo ako želimo nešto više.

A sledi utakmica sa Crvenom zvezdom.

- Ne bih u ovom trenutku pričao o derbiju. Ima vremena za te priče, prvo ćemo izanalizirati ovu utakmicu, odmoriti se od nje, pa onda derbi - zaključio je Blagojević.

