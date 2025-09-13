"HVALA": Zvezda se oprostila od OVOG fudbalera
FUDBALSKI klub Crvena zvezda oprostio se od miljenika navijača.
Šerif Ndiaje, napadač iz Senegala, zvanično je napustio Crvenu zvezdu i otišao put Samsunspora, gde će nastupati u turskom šampionatu.
Nakon početnih najava o Šerifovom odlasku, oglasila se i Zvezda na društvenim mrežama i sve potvrdila.
- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Šerif Ndiaje novi fudbaler turskog Samsunspora - napisala je Zvezda.
- Iskusni špic upisao je 103 nastupa i 50 golova za prvi tim Crvene zvezde. Šeki, hvala i želimo ti sreću u nastavku karijere! - dodaje se u saopštenju.
Šerif je u Turskoj već branio boje Adane Demirspor i Goztepea, a sada će po treći put igrati u tamošnjoj ligi.
Ndiaje je u Zvezdi bio dve pune sezone, a prošle je bio najbolji strelac Superlige Srbije sa 19 pogodaka iz 29 utakmica.
Sa Zvezdom se dvaput oprobao u Ligi šampiona, gde je strelac bio u tri navrata, a još dva pogotka je upisao u kvalifikacijama za elitno takmičenje ove sezone.
