"HVALA": Zvezda se oprostila od OVOG fudbalera

13. 09. 2025. u 11:35

FUDBALSKI klub Crvena zvezda oprostio se od miljenika navijača.

Foto: EPA-EFE/CHARA SAVVIDOU

Šerif Ndiaje, napadač iz Senegala, zvanično je napustio Crvenu zvezdu i otišao put Samsunspora, gde će nastupati u turskom šampionatu.

Nakon početnih najava o Šerifovom odlasku, oglasila se i Zvezda na društvenim mrežama i sve potvrdila.

- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji prvotimac crveno-belih Šerif Ndiaje novi fudbaler turskog Samsunspora - napisala je Zvezda.

- Iskusni špic upisao je 103 nastupa i 50 golova za prvi tim Crvene zvezde. Šeki, hvala i želimo ti sreću u nastavku karijere! - dodaje se u saopštenju.

Šerif je u Turskoj već branio boje Adane Demirspor i Goztepea, a sada će po treći put igrati u tamošnjoj ligi.

Ndiaje je u Zvezdi bio dve pune sezone, a prošle je bio najbolji strelac Superlige Srbije sa 19 pogodaka iz 29 utakmica.

Sa Zvezdom se dvaput oprobao u Ligi šampiona, gde je strelac bio u tri navrata, a još dva pogotka je upisao u kvalifikacijama za elitno takmičenje ove sezone.

