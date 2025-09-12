"ČESTITAM IM ULAZAK U LIGU EVROPE": Trener Železničara poručio OVO pred meč sa Zvezdom

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred meč osmog kola Super lige Srbije u kojem će njegov tim gostovati Crvenoj zvezdi.

– Prvo bih želeo da iskoristim priliku da čestitam Crvenoj zvezdi na ulasku u Ligu Evrope. Mislim da je to jedan jako dobar uspeh za naš fudbal i nadam se da će uspeti da nas dostojno reprezentuju u Evropi, kao što su to činili u poslednjih nekoliko godina. Možda će neko da interpretira neulazak u Ligu šampiona kao neuspeh. Ja se ne slažem sa tim. Mislim da je Crvena zvezda uradila sjajan posao, pre svega kolega Milojević, koji je odradio sjajan posao kao što to radi u poslednjih nekoliko sezona, gde je pokazao ozbiljan kontinuitet i dokazao da jako dobro nosi tu ulogu. Funkcija trenera Crvene zvezde je, po mom mišljenju, najteži posao jednog trenera u Srbiji, u srpskom sportu uopšte, kako na klupskom, tako i na reprezentativnom nivou. To nije ni malo lako. Ja nemam kratko pamćenje kao jedan deo javnosti. To je ekipa koja je u stanju da kod kuće demolira nemačkog predstavnika u Ligi šampiona prošle godine, tako da mi imamo ozbiljan respekt prema Crvenoj zvezdi i shvatamo ih na najozbiljniji mogući način – rekao je Koković.

Nema dilemu kako njegov tim treba da igra protiv aktuelnog šampiona Srbije.

– Što se nas tiče, mi ćemo pokušati da nametnemo naš stil i da negde nametnemo naš identitet, naravno u meri u kojoj to protivnik dozvoli. Protivnik je izuzetno kvalitetan, čak ekstremno kvalitetan za uslove fudbala u Srbiji. Neće nam biti ni malo lako, ali nadam se da ćemo uspeti u određenim delovima utakmice da izgledamo onako kako ja želim. Mislim da je pozitivno to što Crvena zvezda slavi rođendan svog stadiona baš na dan kada igra sa nama, očekujem da stadion bude pristojno ispunjen i to je pozitivno za nas, u smislu da mnogo igrača u našem rosteru nije imalo prilike da igra, prvo protiv tako kvalitetnog protivnika, a drugo pred tolikim brojem ljudi i u takvoj atmosferi. Tako da smo svi uzbuđeni i radujemo se tom izazovu.

Utakmica dolazi posle reprezentativne pauze.

– Mi smo pauzu iskoristili pre svega da se rekuperamo. Imali smo ozbiljno zahtevan period iza nas i mislim da smo u tome uspeli. Organizovali smo jednu prijateljsku utakmicu gde smo probali da našu igru dodatno unapredimo i da damo šansu nekim igračima koji su imali manju minutažu, kako bi oni podigli formu i kako bih na njih mogao da računam ozbiljnije u nastavku sezone.

Dueli sa Zvezdom donose velike izazove.

– Kao što sam rekao, igramo sa ekstremno kvalitetnim protivnikom i najveći izazov za nas će biti da probamo da uspostavimo naš identitet, da izgledamo kao mi u određenim delovima utakmice. Koliko će to biti izvodljivo, ostaje da se vidi, ali još jednom ponavljam, meni je jako bitno da ostanemo dosledni sebi, da budemo hrabri i da pokušamo da se nametnemo u svim fazama igre, opet u meri u kojoj to protivnik dozvoli.

Najavio je Koković promene u timu.

– Biće promena. Jednostavno, kvalitet protivnika nalaže da se malo adaptiramo taktički na ono što oni rade i da pokušamo da kroz neke taktičke varijante neutralizujemo njihove kvalitete u odnosu na nas. Ali to nas ne amnestira od toga da moramo da ostanemo, još jednom, dosledni sebi, svojoj ideji i svojim principima, i pokušaćemo da ih sprovedemo u najvećoj mogućoj meri – zaključio je Koković.

Utakmica Crvena zvezda – Železničar na programu je u nedelju u 17 časova.

