"IZVINIĆU MU SE, ALI..." Dušan Vlahović ponovo na meti Italijana

Dušan Vlahović je i dalje "ni na nebu, ni na zemlji" kada je situacija u Juventus u pitanju.

FOTO: Tanjug/AP

Ugovor mu ističe 30. juna naredne godine, Juventus želi da ga proda, ali do transfera i dalje ne dolazi. Da nevolja po torinsku "staru damu" bude veća, Vlahović igra fenomenalno, te koristi svaki minut na terenu i ove sezone već je dao dva gola na dva meča u Seriji A.

Zbog toga je u čudnoj situaciji i hrvatski trener Igor Tudor kom je Vlahović potreban, ali ga za sada koristi iz drugog plana. U razgovoru za italijanski DAZN Tudor je dao zanimljivu izjavu o Vlahoviću gde je govorio o ljubavi, ali i batinama i o njegovim rečima bruji čitav region, ali i Evropa.

- Situacija je bila vrlo specifična, sa ugovorom na isteku i otvorenim tržištem. On još nije ni na polovini karijere i još uvek se izgrađuje kao osoba. Po mom mišljenju, njegove najbolje godine su tek pred njim. Da li smatram da je najbolji centarfor u Seriji A? Trenutno su trojica najjačih zajedno sa Opendom i Dejvidom. Mislim da je ova situacija bila veoma važna za njegov razvoj. Pronašao je snagu da ostane koncentrisan u izuzetno teškom trenutku. Dajem mu ljubav kada mu je potrebna ljubav, a ako mu je potrebna batina, dajem mu batinu - rekao je on.

Bivši italijanski reprezentativac i defanzivac Milana Alesandro Kostakurta otvoreno je komentarisao napadača Juventusa Dušana Vlahovića, priznajući da nije njegov veliki fan.

- Ne mogu da ga vidim kao ključnog igrača, iako ponekad deluje kao snažan napadač - rekao je Kostakurta.

Srpski napadač je dobro startovao sezonu, postigavši dva gola u prva dva kola Serije A, uključujući pobedonosni pogodak sa klupe protiv Đenove.

- Ako nastavi ovako, izviniću mu – ali i dalje nisam veliki fan.

Iako nije imao mnogo lepih reči za Vlahovića, bivši defanzivac Milana pohvalio je nekoliko drugih igrača Juventusa. Posebno je istakao letnje pojačanje, kanadskog napadača Jonatana Devida, nazivajući ga „izvanrednim dodatkom“, dok je o Luju Opendi i Edonu Žegrovi rekao da „će mučiti sve odbrane“.

Kostakurta je zaključio da je tim Juventusa „solidan, ali da performanse zavise od detalja“.

- Prošle godine sve se raspalo kada se Bremer povredio, i to je bila glavna nesreća za Motu - dodao je Italijan.

Juventus nastavlja sezonu u Seriji A u subotu uveče, kada će na Alijanc stadionu u Torinu dočekati Inter u prvom ovogodišnjem Derbiju Italije. Trenutno su "bianconeri" jedan od samo četiri tima koja su pobedila u prva dva kola i dele vrh tabele sa šest bodova.

