OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor

SRPSKI trener Mladen Krstajić (51) bi mogao ponovo da se lati posla u reprezentaciji.

FOTO: FSS

Nekadašnji selektor Srbije od boravka na klupi Bugarske je bez posla, a čini se da bi uskoro mogao da preuzme reprezentaciju Kazahstana.

Kazahstanci su nedavno poraženi od Belgije 6:0, a ta kap prelila je čašu i Ali Alijev je dobio otkaz.

Kako je preneo portparol tima Jermuhamed Maulen, u opticaju su imena dvojica iskusnih srpskih stručnjaka.

Prvi kandidat, ujedno i najizgledniji, jeste Mladen Krstajić. Druga opcija je Milić Ćurčić, domaćoj publici manje poznato ime, ali u Kazahstanu cenjen i priznat, budući da je već bio na čelu nekoliko tamošnjih klubova.

Foto: EPA-EFE/Zsolt Czegledi

- Juče sam razgovarao sa stranim fudbalskim agentima, agentima iz Srbije. Raspitao sam se u vezi sa trenerima iz Rusije. Jedan od njih je ponudio Gončarenka, ali je odmah odbijena ta opcija. On nije radio sa nacionalnim selekcijama, poslednju godinu je bez posla, a i karakter mu je problematičan - kazao je Maulen i dodao:

- Gledali smo kriterijum da trener bude mlađi od 55 godina: predložili su mi Mladena Krstajića i Milića Čurčića. Milić Čurčić dobro poznaje kazahstanski fudbal, govori engleski jezik, zna napamet igrače poput Orazova, Asrankulova, Česnokova… Mladen Krstajić je odličan kandidat. Njegova cena odgovara njegovom nivou. Proverili smo platu: 300.000 dolara (oko 255.000 evra, prim. aut.) godišnje - podelio je Maulen.

