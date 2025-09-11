FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Partizan dovodi jednog od najvećih talenata Milana

Partizan bi uskoro mogao da dobije najveće pojačanje ovog leta.

Naime, kako prenosi "Sportal", crno-beli žele da dovedu talentovanog fudbalera Milana Čaku Traorea.

On je protekle sezone imao problema sa povredom i bilo je jasno da će ovog leta otići na pozajmicu.

Planirana je bila pozajmica u Tursku, ali se onda u priči pojavio Partizan.

Traore je navodno razgovarao sa Srđanom Blagojevićem i ima veliku želju da obuče dres Parnog valjka.

Traore je čuo dosta lepih reči o prestonici i o Partizanu, sviđa mu se projekat, a sigurno bi predstavljao veliko pojačanje za ekipu Srđana Blagojevića. Jedini problem je plata, Traore u Milanu ima 30 hiljada evra, da li crno-beli to mogu da isprate i na koji način, pitanje je.

Momak iz Obale Slonovače u novembru puni 21 godinu. Za Milan je odigrao dva meča u Seriji A i postigao jedan gol.

Imao je priliku da zaigra i u Ligi šampiona i to u porazu od Borusije Dortmund.

On je na San Siro stigao iz Parme.

