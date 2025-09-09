"NEMOJTE BITI GRUBI PREMA PIKSIJU!" Za selektora Engleske Tomasa Tuhela Srbija je "isto" što i Andora

Srbija i Engleska sastali su se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a selektor "gordog albiona" Tomas Tuhel je na zanimljiv način sumirao utiske o ovom meču.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Srbija je deklasirana od Engleske na Marakani, posle čega se Nemac ovako obratio javnosti, tik uz teren:

- Znao sam ja potencijal naše ekipe i pre ovog meča, nije mi on nešto novo otkrio. Osetio sam, prosto, da je ovo grupa igrača koja je mogla da napravi iskorak. I, danas smo to pokazali, nismo dozvolili Srbiji da stvori ni šansu, a igrali smo baš kako smo se dogovorili. Čitavu nedelju smo dobro radili. Svaki meč jeste drugačiji, svakog morate poštovati, morate podržavati jedni druge. Mi smo kvalitet pokazivali i bez lopte, i sa loptom. I, tako je uvek. Bilo da igrate protiv Andore ili Srbije - rekao je selektor engleske reprezentacije za TV Arena sport.

Na konferenciji za štampu, Tuhel je rekao da nije bio iznenađen startnom postavom Srbije.



- Slušajte, vi niste izgubili preko dve godine na ovom stadionu. Očekivao sam istu formaciju Srbije kao protiv Španije u Ligi nacija kad je bilo 0:0. Bilo je disciplinovano sa 5-4-1, znao sam da će biti ta formacija. Imali ste jaku klupu, znate, posle meča je lako kritikovati svakoga, svi znaju sve posle meča. Ako održite 0:0 dugo, posle jaka klupa to može da promeni... Posao trenera je da donosimo odluke, neki i ne razumeju naše odluke. Nadam se da nećete biti grubi prema mom kolegi - zaključio je Tuhel.



Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod. Engleska 5 5 0 0 13:0 15 Albanija 5 2 2 1 5:3 8 Srbija 4 2 1 1 4:5 7 Letonija 4 1 1 2 2:5 4 Andora 4 0 0 4 0:8 0

