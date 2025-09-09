Fudbal

SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)

Новости онлине

09. 09. 2025. u 18:05

Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Beograda tiču se engleskih navijača.

СРБИ ПРЕТУКЛИ ЕНГЛЕСКЕ НАВИЈАЧЕ? Београд на ногама пред Србија - Енглеска (ФОТО)

Foto: Nataliya Hora / Panthermedia / Profimedia

Kako prenose specijalizovani internet portali koji prate navijačka zbivanja, izgleda da je došlo do tuče Srba i Engleza u našoj prestonici.

Naime, u popodnevnim satima oni su objavili fotografiju koju su opisali rečima da se na njoj nalaze srpski navijači koji su oteli Englezima zastavu u jednom sukobu u Beogradu.

Verodostojnost te tvrdnje nije još utvrđena, ali na njoj se zaista nalaze momci koji pokazuju i tri podignuta prsta, a sama zastava je okrenuta naopačke, što se u tifo-svetu i radi sa plenom zadobijenim u sukobu.

Evo i pomenute fotografije:

Podsetimo, mnogo Engleza je doputovalo (predviđeno je 2.500 karata za njih) - i svi su još u ranim popodnevnim satima pohrlili u centar glavnog grada Srbije.

"Zauzeli" su kafiće na Obilićevom vencu i... 

Engleski navijači u Beogradu / FOTO: Novosti

Prilično netipično za njih, iako je do utakmice ostalo još dosta vremena, veoma su bili tihi.

Engleski navijači u Beogradu / FOTO: Novosti

 

U miru su ispijali svoja pića, a pritom ih je od ostalih građana odvajala policija.

Policijske snage su na vreme postavljene u blizini mesta okupljanja Engleza, kako bi se sprečila bilo kakva neprijatnost. I za građane prestonice, i za goste.

Engleski navijači u Beogradu / FOTO: Novosti

Ipak, sudeći po otetoj zastavi, sukoba je izgleda bilo...

Engleski navijači koji su bili u strogom centru grada su, mahom, sredovečni.

Mnogi imaju obeležja svoje reprezentacije, ali ne samo u vidu dresova.

Engleski navijači u Beogradu / FOTO: Novosti

Ima i onih, koji su tri lava, grb, istetovirali na svom telu:

Tetovaža engleskog navijača koji je doputovao u Beograd / FOTO: Novosti

 

Ima među navijačima - i engleskih navijačica...

Engleska navijačica u Beogradu / FOTO: Novosti

Podsetimo, sve raspoložive ulaznice su - rasprodate, ali, nažalost, to ne znači da će stadion biti krcat...

Srbija drakonski kažnjena od FIFA, a može da bude - još gore!

Podsetimo, disciplinska komisija FIFA kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača u kvalifikacionoj utakmici za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine protiv Andore, odigranoj 10. juna 2025. godine na stadionu „Dubočica” u Leskovcu.

Sankcije se, na osnovu disciplinskog pravilinka, odnose na diskriminaciju i rasističko vređanje (član 15) i upotrebu gestova, reči, predmeta ili bilo kog drugog sredstva za prenošenje poruka koje su neprimerene sportskom događaju (član 17.2).

Shodno tome, disciplinske mere su sledeće:

• Novčana kazna u iznosu od 50 hiljada švajcarskih franaka;

• Sledeća takmičarska utakmica „A” nivoa, protiv Engleske 9. septembra u Beogradu, odigraće se sa ograničenim brojem gledalaca, sa zatvaranjem najmanje 15 odsto raspoloživog kapaciteta stadiona na tribinama koje se nalaze iza golova, što iznosi 8100 mesta.

Dakle, umesto 55.000, oko 47.000 gledalaca očekuje se na današnjem spektaklu.

Međutim, postoji mogućnost da se utakmica Srbija - Albanija odigra bez publike!

Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?

Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.

Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.

Poraz jeste, ali - ne strašan.

Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.

Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt.  Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.

Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.

Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).

Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
  Meč Pobeda Remi Poraz G. razl. Bod.
Engleska 4 4 0 0 8:0 12
Srbija 3 2 1 0 4:0 7
Albanija 4 1 2 1 4:3 5
Letonija 3 1 1 1 2:4 4
Andora 4 0 0 4 0:8 0

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

