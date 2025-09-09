SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)
Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Beograda tiču se engleskih navijača.
Kako prenose specijalizovani internet portali koji prate navijačka zbivanja, izgleda da je došlo do tuče Srba i Engleza u našoj prestonici.
Naime, u popodnevnim satima oni su objavili fotografiju koju su opisali rečima da se na njoj nalaze srpski navijači koji su oteli Englezima zastavu u jednom sukobu u Beogradu.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Verodostojnost te tvrdnje nije još utvrđena, ali na njoj se zaista nalaze momci koji pokazuju i tri podignuta prsta, a sama zastava je okrenuta naopačke, što se u tifo-svetu i radi sa plenom zadobijenim u sukobu.
Evo i pomenute fotografije:
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Podsetimo, mnogo Engleza je doputovalo (predviđeno je 2.500 karata za njih) - i svi su još u ranim popodnevnim satima pohrlili u centar glavnog grada Srbije.
"Zauzeli" su kafiće na Obilićevom vencu i...
Prilično netipično za njih, iako je do utakmice ostalo još dosta vremena, veoma su bili tihi.
U miru su ispijali svoja pića, a pritom ih je od ostalih građana odvajala policija.
Policijske snage su na vreme postavljene u blizini mesta okupljanja Engleza, kako bi se sprečila bilo kakva neprijatnost. I za građane prestonice, i za goste.
Ipak, sudeći po otetoj zastavi, sukoba je izgleda bilo...
Engleski navijači koji su bili u strogom centru grada su, mahom, sredovečni.
Mnogi imaju obeležja svoje reprezentacije, ali ne samo u vidu dresova.
Ima i onih, koji su tri lava, grb, istetovirali na svom telu:
Ima među navijačima - i engleskih navijačica...
Podsetimo, sve raspoložive ulaznice su - rasprodate, ali, nažalost, to ne znači da će stadion biti krcat...
Srbija drakonski kažnjena od FIFA, a može da bude - još gore!
Podsetimo, disciplinska komisija FIFA kaznila je Fudbalski savez Srbije zbog ponašanja navijača u kvalifikacionoj utakmici za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine protiv Andore, odigranoj 10. juna 2025. godine na stadionu „Dubočica” u Leskovcu.
Sankcije se, na osnovu disciplinskog pravilinka, odnose na diskriminaciju i rasističko vređanje (član 15) i upotrebu gestova, reči, predmeta ili bilo kog drugog sredstva za prenošenje poruka koje su neprimerene sportskom događaju (član 17.2).
Shodno tome, disciplinske mere su sledeće:
• Novčana kazna u iznosu od 50 hiljada švajcarskih franaka;
• Sledeća takmičarska utakmica „A” nivoa, protiv Engleske 9. septembra u Beogradu, odigraće se sa ograničenim brojem gledalaca, sa zatvaranjem najmanje 15 odsto raspoloživog kapaciteta stadiona na tribinama koje se nalaze iza golova, što iznosi 8100 mesta.
Dakle, umesto 55.000, oko 47.000 gledalaca očekuje se na današnjem spektaklu.
Međutim, postoji mogućnost da se utakmica Srbija - Albanija odigra bez publike!
Šta su Srbi, a šta Englezi, uradili pred ovaj derbi meč?
Podsetimo, Srbija je kao gost pobedila Letoniju, a onda su, takođe u subotu, na teren Vila parka u Birmingemu, pred 42.789 istrčali Englezi i Andora.
Apsolutni autsajder, koji je izgubio samo sa 1:0 na svom terenu od moćne Engleske - nije doživeo debakl na stadionu Aston Vile, kako su mu to mnogi predviđali.
Poraz jeste, ali - ne strašan.
Na kraju je bilo samo 2:0 za Englesku, koja je povela autogolom Garsije u 25. minutu, dok je konačan rezultat u 67. postavio Deklan Rajs.
Engleska reprezentacija voga puta je istrčala na teren sa sledećom startnom postavom: Pikford - Džejms, Guehi, Burn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn, a ušli su još Gordon, Livramento, Rodžers, Konsa, i Gibs-Vajt. Neiskorišćene izmene ostali su golmani Traford i D. Henderson, te Bouven, Dž. Henderson, Loftus-Čik, Spens i Votkins.
Očekivano, selekcija "gordog albiona" je imala ogroman posed lopte, čak 88% vremena, no samo (za njih skromnih) 11 udaraca, od čega u dva okvir gola. Dva šuta, ali neprecizna, imali su gosti iz Andore.
Ne propustite!
KAKVA BAHATOST! Evo šta su Englezi odlučili pred polazak u Srbiju na megdan Piksijevim "orlovima" u borbi za Svetsko prvenstvo!
"KAD ME ŠLOG NIJE STREFIO!" Piksi pred Srbija - Engleska pričao i što nema najboljeg srpskog igrača: Ko ga ne bi voleo u timu?!
SRBI ZA ENGLEZE SPREMAJU - MAGIJU? Evo šta se dešavalo na poslednjem treningu Piksijevih "orlova" (FOTO)
ENGLESKA U PROBLEMU! Dibidus neočekivani haos u taboru Engleza pred meč sa Srbijom!
"OVA I ALBANIJA U GOSTIMA..." Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska
"NAPADAČI MOGU DA VAM IGRAJU ZATVORENIH OČIJU!" Tomas Tuhel uoči meča Srbija - Engleska
PIKSI PRESEKAO! Ovo je sastav Srbije za meč sa Engleskom
INVAZIJA ENGLEZA NA BEOGRAD! FSS otkrio koliko će biti gostujućih navijača večeras na Marakani
DOKLE IDE BOLEST ENGLEZA! E, sada im i ovo smeta pred meč sa Srbijom
ŠOK ZA ENGLEZE! Tomas Tuhel ostao bez još jednog fudbalera za meč sa Srbijom
Podsetimo, samo osvajač prvog mesta u grupi direktno ide na Svetsko prvenstvo, dok će drugoplasirana ekipa morati u baraž. Pritom, od 12 učesnika evropskog baraža, svega četiri će proći na Mundijal (formiraće se tri četvoročlana "puta" na šampionat sveta, pa će biti potrebno pobediti dva rivala - najpre u svojevrsnom polufinalu, a onda i u finalu tog doigravanja).
|Tabela grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.
|Meč
|Pobeda
|Remi
|Poraz
|G. razl.
|Bod.
|Engleska
|4
|4
|0
|0
|8:0
|12
|Srbija
|3
|2
|1
|0
|4:0
|7
|Albanija
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|Letonija
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|Andora
|4
|0
|0
|4
|0:8
|0
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
DUŠAN VLAHOVIĆ PRELOMIO! Fabricio Romano otkrio gde Srbin nastavlja karijeru
09. 09. 2025. u 14:33
IZDAJA KAKVA SE NE PAMTI! Crnogorci zabili nož u leđa Srbima usred Zagreba
09. 09. 2025. u 06:45
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)
Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Beograda tiču se engleskih navijača.
09. 09. 2025. u 18:05
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)