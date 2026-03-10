ROBIJAŠ OTEO DETE ISPRED KUĆE U OBRENOVCU: Zlostavljali ga i tukli, policija munjevito pohapsila otmičare
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, PS Obrenovac, izveli su spektakularnu akciju hapšenja Dragana P. (33) i Slađana M. (50) neposredno nakon što su ispred kuće oteli i zverski pretukli dečaka (15).
Nezvanično, dete su odvezli nekoliko kilometara dalje gde su ga zlostavljali.
Udarao dete dok je jecalo
Drama je počela sinoć oko 22 sata kada su osumnjičeni presreli dete. Dragan P. je izašao iz vozila, ščepao dečaka za vrat i udarcem u lice ga primorao da uđe u automobil. Prema saznanjima iz istrage, nasilnik je tokom vožnje nastavio da zlostavlja dete, udarajući ga laktom i pesnicama u predelu oka i lica, uz jezive pretnje zbog navodnog novčanog duga. Dete su odvezli nekoliko kilometara od kuće i zlostavljali. Zahvaljujući prisebnosti svedoka koji je alarmirao policiju na broj 192, patrola PS Obrenovac je u rekordnom roku locirala vozilo i pohapsila osumnjičene.
Glavna tužiteljka sprečila puštanje na slobodu
Iako je reč o teškom krivičnom delu protivpravno lišenje slobode na svirep način, dežurni tužilac iz Obrenovca prvobitno je doneo skandaloznu odluku da osumnjičene pusti na slobodu. Ovu "nedopustivu" procenu hitno je presekla glavna tužiteljka Danijela Sinđelić. Ona je u direktnoj saradnji sa PU za grad Beograd intervenisala, poništila odluku i odredila zadržavanje od 48 sati za oba lica.
Napad izvršio tokom izdržavanja kazne!
Posebno šokira podatak da je Dragan P. delo počinio dok se nalazio na izdržavanju zatvorske kazne u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora (nanogvice). Upravo je njegov specifičan status osuđenika bio razlog više za hitnu reakciju glavne tužiteljke, nakon što dežurni tužilac nije adekvatno sagledao rizik.
Očekuje se da osumnjičeni budu privedeni u Tužilaštvo uz krivičnu prijavu za saizvršilaštvo, dok će rad dežurnog tužioca i njegov sramni propust biti predmet nadležnih disciplinskih organa.
(Telegraf)
