Hapšenja i istraga

ROBIJAŠ OTEO DETE ISPRED KUĆE U OBRENOVCU: Zlostavljali ga i tukli, policija munjevito pohapsila otmičare

В.Н.

10. 03. 2026. u 07:46

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, PS Obrenovac, izveli su spektakularnu akciju hapšenja Dragana P. (33) i Slađana M. (50) neposredno nakon što su ispred kuće oteli i zverski pretukli dečaka (15).

РОБИЈАШ ОТЕО ДЕТЕ ИСПРЕД КУЋЕ У ОБРЕНОВЦУ: Злостављали га и тукли, полиција муњевито похапсила отмичаре

Foto: N. Skenderija/MUP

Nezvanično, dete su odvezli nekoliko kilometara dalje gde su ga zlostavljali.

Udarao dete dok je jecalo

Drama je počela sinoć oko 22 sata kada su osumnjičeni presreli dete. Dragan P. je izašao iz vozila, ščepao dečaka za vrat i udarcem u lice ga primorao da uđe u automobil. Prema saznanjima iz istrage, nasilnik je tokom vožnje nastavio da zlostavlja dete, udarajući ga laktom i pesnicama u predelu oka i lica, uz jezive pretnje zbog navodnog novčanog duga. Dete su odvezli nekoliko kilometara od kuće i zlostavljali. Zahvaljujući prisebnosti svedoka koji je alarmirao policiju na broj 192, patrola PS Obrenovac je u rekordnom roku locirala vozilo i pohapsila osumnjičene.

Glavna tužiteljka sprečila puštanje na slobodu

Iako je reč o teškom krivičnom delu protivpravno lišenje slobode na svirep način, dežurni tužilac iz Obrenovca prvobitno je doneo skandaloznu odluku da osumnjičene pusti na slobodu. Ovu "nedopustivu" procenu hitno je presekla glavna tužiteljka Danijela Sinđelić. Ona je u direktnoj saradnji sa PU za grad Beograd intervenisala, poništila odluku i odredila zadržavanje od 48 sati za oba lica.

Napad izvršio tokom izdržavanja kazne!

Posebno šokira podatak da je Dragan P. delo počinio dok se nalazio na izdržavanju zatvorske kazne u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora (nanogvice). Upravo je njegov specifičan status osuđenika bio razlog više za hitnu reakciju glavne tužiteljke, nakon što dežurni tužilac nije adekvatno sagledao rizik.

Očekuje se da osumnjičeni budu privedeni u Tužilaštvo uz krivičnu prijavu za saizvršilaštvo, dok će rad dežurnog tužioca i njegov sramni propust biti predmet nadležnih disciplinskih organa.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POLICIJA UHAPSILA BIVŠEG DIREKTORA ŠKOLE U NOVOM SADU: Isplatio 2,6 miliona za radove koji nisu završeni - Pali i pomagači
Hapšenja i istraga

0 0

POLICIJA UHAPSILA BIVŠEG DIREKTORA ŠKOLE U NOVOM SADU: Isplatio 2,6 miliona za radove koji nisu završeni - Pali i pomagači

U NASTAVKU akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su O. S. (65), bivšeg direktora jedne osnovne škole u Novom Sadu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

09. 03. 2026. u 22:32

TUKLI GA, POLIVALI URINOM I TERALI DA GA PIJE: Sin pevačice Snežane Đurišić na saslušanju u tužilaštvu ponovio priču iz policije
Hapšenja i istraga

0 1

TUKLI GA, POLIVALI URINOM I TERALI DA GA PIJE: Sin pevačice Snežane Đurišić na saslušanju u tužilaštvu ponovio priču iz policije

MARKO Gvozdenović (46), sin pevačice Snežane Đurišić, kojeg su, kako se tvrdi, 15. februara u stanu na Vračaru pretukli Zoran I. (53) i Lazar S. (26), saslušan je u beogradskom Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, nakon što je pušten iz Urgentnog centra, gde je bio smešten zbog povreda koje je tom prilikom zadobio.

09. 03. 2026. u 18:35

Politika
Tenis
Fudbal
SRAMNO PONIZILI RUSE, PA SAD PATE! Posle skandala na Paraolimpijadi - sad se cela Rusija smeje Zapadu i uživa u ovoj sceni! (VIDEO)

SRAMNO PONIZILI RUSE, PA SAD PATE! Posle skandala na Paraolimpijadi - sad se cela Rusija smeje Zapadu i uživa u ovoj sceni! (VIDEO)