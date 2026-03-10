TRAMP SE OGLASIO POSLE NAPADA NA ŠKOLU: NJegove reči već podigle prašinu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da "ne zna dovoljno" o napadu na iransku osnovnu školu, za koju Iran tvrdi da je u njoj poginulo najmanje 168 osoba, ali da je "spreman da živi" sa nalazima američke istrage o tom incidentu.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Video-snimak sa obližnje zgrade, koji je snimljen tokom napada Sjedinjenih Američkih Država na tom području, a koji su objavili iranski mediji, prikazuje kako raketa američke proizvodnje, "tomahavk", pogađa zgradu pored ženske škole, rekli su stručnjaci za ABC njuz. Tramp je nagovestio da je moguće da je u pitanju bio "tomahavk" koji je ispalio Iran, navodeći da se to oružje proizvodi u SAD, ali da se prodaje i drugim zemljama.

- Ali to se trenutno istražuje. Jednostavno ne znam dovoljno o ​​tome. Mislim da je to nešto što mi je rečeno da je pod istragom. Ali 'tomahavke' koriste i drugi, kao što znate. Brojne druge nacije imaju 'tomahavke'. Kupuju ih od nas. Ali svakako sam, šta god izveštaj pokaže, spreman da živim sa tim izveštajem - rekao je Tramp.

Američka vojska je prošle subote, 28. februara gađala mete u Iranu u području gde je pogođena osnovna škola i gde su desetine dece poginule, rekle su ranije dve osobe upoznate sa početnim nalazima istrage.

Analiza satelitskih snimaka koju je sproveo ABC njuz sugeriše da se škola "Šadžare Tajebeh" u gradu Minabu nalazila blizu kompleksa Korpusa silamske revolucionarne garde (IRGC), ali je od njega odvojena pre više od decenije. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je u nedelju, u intervjuu za američku televiziju NBC, odbacio Trampovu tvrdnju da Iran stoji iza napada na osnovnu školu za devojčice.

(Tanjug)

