INVAZIJA ENGLEZA NA BEOGRAD! FSS otkrio koliko će biti gostujućih navijača večeras na Marakani
Posle skoro četiri decenije fudbalska reprezentacija Engleske sitgla je u Beograd, a zajedno sa njima, prema podacima FSS, stiglo je i oko 2.500 navijača.
Kako su saopštili iz Fudbalskog saveza Srbije Englezima je ostavljen kontigent od 2.500 ulaznica, te je realno očekivati da ih toliko i bude na stadionu "Rajko Mitić" tokom večerašnje utakmice Srbija - Engleska u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Pozamašan broj navijača Engleske je već u nedelju doputovao u Beograd, i naravno da su slobodno vreme iskoristili za odlazak na stadion.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Više od 50 engleskih navijača prisustvovalo je utakmici Prve lige Srbije između Voždovca i Tekstilac, koja se nedelju uveče igrala na stadionu "zmajeva" u Beogradu.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
"NAPADAČI MOGU DA VAM IGRAJU ZATVORENIH OČIJU!" Tomas Tuhel uoči meča Srbija - Engleska
08. 09. 2025. u 21:38
"OVA I ALBANIJA U GOSTIMA..." Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska
08. 09. 2025. u 21:10
ENGLESKA U PROBLEMU! Dibidus neočekivani haos u taboru Engleza pred meč sa Srbijom!
08. 09. 2025. u 19:42
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)
Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Beograda tiču se engleskih navijača.
09. 09. 2025. u 18:05
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)