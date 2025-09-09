Fudbal

INVAZIJA ENGLEZA NA BEOGRAD! FSS otkrio koliko će biti gostujućih navijača večeras na Marakani

09. 09. 2025. u 11:37

Posle skoro četiri decenije fudbalska reprezentacija Engleske sitgla je u Beograd, a zajedno sa njima, prema podacima FSS, stiglo je i oko 2.500 navijača.

FOTO: Profimedia/ IMAGO

Kako su saopštili iz Fudbalskog saveza Srbije Englezima je ostavljen kontigent od 2.500 ulaznica, te je realno očekivati da ih toliko i bude na stadionu "Rajko Mitić" tokom večerašnje utakmice Srbija - Engleska u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Pozamašan broj navijača Engleske je već u nedelju doputovao u Beograd, i naravno da su slobodno vreme iskoristili za odlazak na stadion.

Više od 50 engleskih navijača prisustvovalo je utakmici Prve lige Srbije između Voždovca i Tekstilac, koja se nedelju uveče igrala na stadionu "zmajeva" u Beogradu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

