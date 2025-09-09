INVAZIJA ENGLEZA NA BEOGRAD! FSS otkrio koliko će biti gostujućih navijača večeras na Marakani

Posle skoro četiri decenije fudbalska reprezentacija Engleske sitgla je u Beograd, a zajedno sa njima, prema podacima FSS, stiglo je i oko 2.500 navijača.

Kako su saopštili iz Fudbalskog saveza Srbije Englezima je ostavljen kontigent od 2.500 ulaznica, te je realno očekivati da ih toliko i bude na stadionu "Rajko Mitić" tokom večerašnje utakmice Srbija - Engleska u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Pozamašan broj navijača Engleske je već u nedelju doputovao u Beograd, i naravno da su slobodno vreme iskoristili za odlazak na stadion.

Više od 50 engleskih navijača prisustvovalo je utakmici Prve lige Srbije između Voždovca i Tekstilac, koja se nedelju uveče igrala na stadionu "zmajeva" u Beogradu.

Serbian 2nd division - Vozdovac v Tekstilac



Must be the first ground I’ve been to that is on top of a shopping centre 😂 pic.twitter.com/ihdVOanLfU — Andy Kettlewell 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Ketters1982) September 7, 2025

