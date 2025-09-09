Fudbal

PALA PRVA GLAVA U PREMIJER LIGI! Srbin ostao bez trenera koji je napravio čudo

Marko Paunić

09. 09. 2025. u 10:09

Portugalski fudbalski stručnjak Nuno Espirito Santo nije više trener Notingem Foresta, saopštio je engleski klub.

FOTO: Profimedia

Espirito Santo u junu ove godine produžio ugovor sa Notingemom, a prošle sezone vodio je klub do prvog plasmana u evropska takmičenja posle 30 godina.

"Notingem Forest potvrđuje da je, nakon nedavnih okolnosti, Nuno Espirito Santo razrešen dužnosti glavnog trenera. Klub zahvaljuje Nunu na njegovom doprinosu tokom veoma uspešne ere na 'Siti Graundu', posebno na njegovoj ulozi u sezoni 2024/25 koja ce zauvek ostati upamcena u istoriji kluba", navodi se na sajtu kluba.

Engleski mediji prenose da je Espirito Santo dobio otkaz posle nesuglasica sa vlasnikom Notingem Foresta Evangolosom Marinakisom.

Portugalski trener je tri puta bio izabran za najboljeg trenera meseca u Premijer ligi tokom sezone 2024/25.

Notingem, čiji je član srpski fudbaler Nikola Milenković, se nalazi na 10. mestu na tabeli Premijer lige sa četiri boda posle tri odigrana kola, a u subotu će gostovati Arsenalu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

