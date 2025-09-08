BRUKA I SRAMOTA! Prljava igra Engleza pred meč sa Srbijom
Srbija i Engleska odigraće svoj meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u utorak od 20.45 na Marakani, a naš rival na sramotan način pokušao je da napravi uvertiru za ovaj spektakl.
"Dejli Mejl" je u prvoj rečenici teksta kojim najavljuje utakmicu spomenuo, ni manje, ni više, nego rasizam!
- Fudbaleri Engleske su veoma svesni izazova sa kojima bi mogli da se sretnu u Beogradu u utorak, nakon što su raniji reprezentativci bili izloženi rasizmu na utakmicama sa Srbijom - stoji u njihovom tekstu, a na te reči nadovezao se jedan od najboljih igrača selekcije, Ebereči Eze:
- Rekao bih da smo vrlo svesni da bi mogli tamo da se sretnemo sa nekim izazovima. Mislim da je to nešto o čemu će interno razgovarati i odlučivati.
Nešto umereniji u izjavama bio je selektor Tomas Tuhel, ali je on izrazio zabrinutost, ni manje, ni više, nego na stanje terena.
- Sada moramo da se dokažemo u Beogradu. Put je da pobedimo i da budemo čvrsti. Očekujemo vrlo emotivan stadion i vatrenu publiku. Ne znamo kakvo će biti stanje terena. Bez izgovora. Igraćemo protiv veoma fizički zahtevnog protivnika. Moramo da podignemo nivo igre i da se prilagodimo okolnostima, da se adaptiramo na rivala i dokažemo da smo snažna grupa na pravom putu. Osećam da smo imali odličnih pet dana, sada imamo još dva da se spremimo za utorak i nadam se da ćemo dokazati da smo spremni. Moramo da prihvatimo ono što nas čeka, fizičku borbu i poteškoće i da dođemo do još jedne pobede - rekao je Tuhel i potom dodao:
- Napredujemo. Naučio sam mnogo. Međunarodni fudbal je toliko drugačiji od klupskog. Ali idemo napred i veoma sam pozitivan kada je u pitanju ova grupa koja je bila na okupu, način na koji su se ponašali, trenirali i igrali. Apsolutno sam uveren da smo na pravom putu. Uvek je na nama da to i dokažemo.
