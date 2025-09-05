HITNO SE OGLASILI IZ ZVEZDE! Vladimir Cvetković primljen u bolnicu

Bivši generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Vladimir Cvetković nalazi se na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", saopštio je beogradski klub.

Foto arhiva VN

Kako se navodi u saopštenju prosleđenom medijima, Cvetković je primljen u Institut kod profesora Milovana Bojića, koji je i predsednik Skupštine FK Crvena zvezda, gde će obaviti neophodne preglede i dobiti instrukcije za dalji tok lečenja.

Uz Cvetkovića je bio i generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić, koji mu je pružio punu podršku, piše u saopštenju i dodaje se da "zvezdaši uvek brinu o svojim zvezdašima".

Cvetković je svojevremeno igrao košarku i osvajao trofeje u Crvenoj zvezdi, a radeći u fudbalskom klubu, između ostalog, osvojio je titulu prvaka Evrope i sveta.

