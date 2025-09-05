HITNO SE OGLASILI IZ ZVEZDE! Vladimir Cvetković primljen u bolnicu
Bivši generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Vladimir Cvetković nalazi se na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", saopštio je beogradski klub.
Kako se navodi u saopštenju prosleđenom medijima, Cvetković je primljen u Institut kod profesora Milovana Bojića, koji je i predsednik Skupštine FK Crvena zvezda, gde će obaviti neophodne preglede i dobiti instrukcije za dalji tok lečenja.
Uz Cvetkovića je bio i generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić, koji mu je pružio punu podršku, piše u saopštenju i dodaje se da "zvezdaši uvek brinu o svojim zvezdašima".
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Cvetković je svojevremeno igrao košarku i osvajao trofeje u Crvenoj zvezdi, a radeći u fudbalskom klubu, između ostalog, osvojio je titulu prvaka Evrope i sveta.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
"NISAM ZVEZDAŠ!" Trener Partizana žestoko odgovorio na kritike!
04. 09. 2025. u 17:13
KAKAV OBRT! Crvena zvezda umesto u OFK Beograd pustila najboljeg strelca lige u Španiju
04. 09. 2025. u 09:00
VOJVODINA ŽELI FUDBALERA ZVEZDE: Novosađani njega vide kao zamenu za Bamidelea
03. 09. 2025. u 19:25
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)