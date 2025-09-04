SRBIN U SEGUNDI: Darko Brašanac potpisao za Malagu

SRPSKI fudbaler Darko Brašanac potpisao je za Malagu, saopštio je danas španski drugoligaš.

Foto: EPA-EFE/J.J.Guillen

Kako se ističe, 33-godišnji vezni fudbaler je sa čelnicima ovog kluba potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju da ostane do juna 2027. godine.

Brašanac je u Malagu stigao kao slobodan igrač pošto je letos ostao bez kluba kad mu je istekao ugovor sa Leganesom.

Malaga je ukupno peti klub Brašancu u Španiji. On je osim Leganesa igrao i za Betis, Alaves i Osasunu.

¡𝐃𝐚𝐫𝐤𝐨 se une a la FAMILIA BLANQUIAZUL!



El centrocampista se incorpora libre para sumar trabajo y equilibrio a la medular malaguista.



🔗 https://t.co/LmCvOIwFus



¡Bienvenido a tu nueva casa! 💙🤍 pic.twitter.com/FEcZeieSiI — Málaga CF (@MalagaCF) September 4, 2025

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“