SRBIN U SEGUNDI: Darko Brašanac potpisao za Malagu

Танјуг

04. 09. 2025. u 13:39

SRPSKI fudbaler Darko Brašanac potpisao je za Malagu, saopštio je danas španski drugoligaš.

Foto: EPA-EFE/J.J.Guillen

Kako se ističe, 33-godišnji vezni fudbaler je sa čelnicima ovog kluba potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju da ostane do juna 2027. godine. 

Brašanac je u Malagu stigao kao slobodan igrač pošto je letos ostao bez kluba kad mu je istekao ugovor sa Leganesom. 

Malaga je ukupno peti klub Brašancu u Španiji. On je osim Leganesa igrao i za Betis, Alaves i Osasunu.

