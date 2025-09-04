SRBIN U SEGUNDI: Darko Brašanac potpisao za Malagu
SRPSKI fudbaler Darko Brašanac potpisao je za Malagu, saopštio je danas španski drugoligaš.
Kako se ističe, 33-godišnji vezni fudbaler je sa čelnicima ovog kluba potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju da ostane do juna 2027. godine.
Brašanac je u Malagu stigao kao slobodan igrač pošto je letos ostao bez kluba kad mu je istekao ugovor sa Leganesom.
Malaga je ukupno peti klub Brašancu u Španiji. On je osim Leganesa igrao i za Betis, Alaves i Osasunu.
