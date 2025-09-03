BRAT DRAGANA MANCEA, GORAN, O NOVOM GOLGETERU PARTIZANA: "Andrej Kostić je sličan mom bratu!"

Na današnji dan pre tačno 40 godina poginuo je jedan od najvećih miljenika Partizanove publike, Dragan Mance.

Povodom godišnjice smrti jedne od najvećih klupskih legendi, gost Partizanovog intervjua bio je Draganov rođeni brat – Goran Mance.

- Da Dragan danas sedi ovde umesto mene, bio bi najsrećniji zbog onoga što je moglo da se vidi u subotu na stadionu. Ono što navijači Partizana mogu da urade, to niko u Evropi ne može da ponovi. Jako emotivno, lepo, iz generacije u generaciju, toliko simbolike. Neko to odozgo gleda sve - istakao je Goran zahvalnost zbog koreografije posvećene Draganu na utakmici sa Radnikom iz Surdulice.

Goran se potom prisetio pojedinih anegdota.

- Dragan je bio izuzetan šahista, dobijao je čak i oca koji je bio vrsan igrač. Igrao je stalno i sa trenerom Milošem Milutinovićem koji ga nije puštao da izađe iz sobe dok ne pobedi. Sećam se da mi je Dragan rekao da je morao da izgubi da bi izašao, Miloš je zaista bio strastveni šahista. Takođe, u naselju u kojem smo odrastali svako veče smo igrali mali fudbal u kupaćim gaćama i bosi. Dragan je uhvatio volej sa nekih 10, 15 metara i polomio prečku na dva dela, sve je puklo. Bosom nogom, kao što je komentator rekao topovski udarac Dragana Mance - dodao je Mance.

Gol protiv Surduličana u Draganovom maniru proslavio je mladi centarfor crno-belih, Andrej Kostić, što se Goranu posebno dopalo.

- Od kad je Dragan nastradao retko ko je bio blizu, ali Andrej ima nešto slično Draganu. Nemoguće je ono što radi dete od 18 godina. Njegova statistika pokazuje sve. Ima te poteze, udarac glavom, izvanredan šut. Nadam se da će dugo ostati u Partizanu i postati standardan igrač sa brojem 9 - konstatovao je Goran Mance.

