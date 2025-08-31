Fudbal

VOJVODINA OSTAJE BEZ NAJBOLJEG FUDBALERA: Napadač napušta tim iz Novog Sada, ali u kasu "lala" stižu milioni!

Filip Milošević

31. 08. 2025. u 15:05

Fudbaler Vojvodina Jusuf Bamidele napustiće tim sa "Karađorđa" i karijeru nastaviti u Mađarskoj.

ВОЈВОДИНА ОСТАЈЕ БЕЗ НАЈБОЉЕГ ФУДБАЛЕРА: Нападач напушта тим из Новог Сада, али у касу лала стижу милиони!

FOTO: FK Vojvodina

Prema saznanjima Meridian sporta – Jusuf Bamidele ide u Ferencvaroš, a Vojvodini će pripasti 2.550.000 evra i 15 posto od naredne prodaje.

Vojvodina je Bamidelea dovela iz niškog Radničkog pre godinu dana za 300.000 evra, a sada ga prodala za skoro 10 puta više.

